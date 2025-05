Prende a calci il proprio cane: denunciato per maltrattamento un uomo | FOTO

MeteoWeb

“Un uomo che camminava in compagnia di altre persone tutte con i cani al seguito oggi pomeriggio attorno alle 14.30 stufo di sentire abbaiare il suo cane lo ha preso a calci davanti a un muretto. La scena non è passata inosservata e diversi avventori di un supermercato che si trova nelle vicinanze hanno ripreso quanto stava accadendo e hanno chiamato le forze dell’ordine che subito intervenute hanno provveduto al sequestro del cane e al riconoscimento dell’uomo che successivamente è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo 544 del codice penale”. E’ quanto si legge in un comunicato dell’AIDAA, l’Associazione italiana difesa animali ed ambiente.