Previsioni Meteo: Africa contro Azzorre, il braccio di ferro che deciderà il tempo in Italia

MeteoWeb

La stagione estiva sembra ormai vicina, ma secondo le ultime proiezioni del modello europeo ECMWF, il cammino verso il caldo stabile non sarà affatto lineare. Dopo settimane di instabilità e un clima altalenante, le condizioni atmosferiche mostrano segnali di miglioramento, ma con diverse incognite all’orizzonte.

Alta pressione delle Azzorre in espansione: primi segnali di stabilità

Nei prossimi giorni, un’area di alta pressione di matrice azzorriana tenderà ad avanzare verso l’Europa centrale e l’Italia, dando luogo a uno scenario tipico di NAO positiva (NAO+). In questo contesto sinottico, le depressioni si muovono a latitudini medio-alte, lasciando spazio a campi anticiclonici più stabili sul bacino del Mediterraneo.

Tuttavia, questo dominio anticiclonico non sarà continuo né omogeneo. Una rapida incursione fresca da nord-est, attesa intorno al 29 maggio, potrebbe temporaneamente frenare l’avanzata del caldo, portando un passaggio instabile con temporali sparsi.

Temperature in aumento, ma con oscillazioni locali

Nonostante questa temporanea frenata, le temperature tenderanno a salire ovunque, riportandosi in linea con le medie stagionali, e in alcuni casi anche al di sopra. Fine maggio si annuncia più mite, soprattutto al Centro-Nord e sulle Isole, mentre alcune regioni esposte ad est potrebbero essere interessate da ventilazione settentrionale più fresca.

Africa contro Azzorre: il braccio di ferro che deciderà il tempo in Italia

La configurazione atmosferica a 500 hPa prevista da ECMWF per la fine di maggio mostra un’evoluzione dinamica del promontorio subtropicale. L’alta pressione delle Azzorre cederà gradualmente il passo all’anticiclone africano, che proverà ad espandersi verso nord-est. Tuttavia, l’asse di questo promontorio sarà fortemente inclinato verso ovest, lasciando l’Italia nella parte discendente e più fresca del flusso subtropicale.

In pratica, non tutta l’Italia sarà investita dal caldo africano: le regioni adriatiche e meridionali, più esposte ai venti orientali, potranno sperimentare giornate più ventilate e meno calde, mentre le aree nord-occidentali e tirreniche saranno progressivamente raggiunte da aria più calda.

Le mappe ECMWF ENS: anomalie termiche e tendenza per i primi giorni di giugno

L’analisi delle anomalie termiche previste a 850 hPa evidenzia un’Italia divisa in due: al Nord-Ovest e sul versante tirrenico le temperature saranno più alte della norma, mentre sul medio Adriatico e Sud Italia i valori potranno risultare più contenuti. Un assetto che riflette l’instabilità ancora presente a livello continentale.

Guardando al lungo termine, le proiezioni ECMWF per il 3-4 giugno mostrano una nuova saccatura atlantica in avvicinamento al Mediterraneo centrale. Questo potrebbe significare una nuova frenata dell’estate, con possibili fasi temporalesche soprattutto al Centro-Nord.

Conclusioni: un’estate che tarda a consolidarsi

Nonostante l’avvicinarsi del mese di giugno, il modello ECMWF invita alla cautela: l’estate 2025 non partirà in modo deciso, almeno nella prima parte. Il braccio di ferro tra l’alta pressione africana e le spinte fresche da nord continuerà ancora per diversi giorni, influenzando in modo differenziato le varie aree del Paese.

In sintesi:

Temperature in rialzo , ma senza ondate di calore durature

, ma senza ondate di calore durature Instabilità a tratti soprattutto sul versante adriatico e nelle regioni orientali

soprattutto sul versante adriatico e nelle regioni orientali Possibili fasi temporalesche fino ai primi giorni di giugno

fino ai primi giorni di giugno Centro-Nord e Isole Maggiori con tendenza a un clima più estivo

con tendenza a un clima più estivo Sud e Adriatico più esposti a ventilazione settentrionale e flussi freschi

L’estate è vicina, ma non ancora pienamente pronta a esplodere. I prossimi aggiornamenti dei modelli saranno decisivi per capire quando e dove il caldo prenderà davvero il sopravvento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: