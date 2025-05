Previsioni Meteo: alta pressione africana sì, ma con insidie, attenzione ai violenti temporali sul Nord Italia

MeteoWeb

Dopo settimane all’insegna dell’instabilità atmosferica e di un maggio meteorologicamente turbolento, l’estate sembra finalmente pronta a prendersi la scena. In questi giorni, l’evoluzione della circolazione atmosferica sul comparto euro-atlantico mostra segnali evidenti di un cambio di passo, con condizioni sempre più stabili e temperature in netto aumento su buona parte della penisola italiana.

L’anticiclone africano torna protagonista

La nuova fase calda prende origine da una profonda depressione sull’Atlantico centrale, in movimento verso la Pianura Iberica e successivamente il Marocco. Questa struttura ciclonica, incastonandosi a ovest del continente europeo, fungerà da leva per richiamare masse d’aria roventi dal deserto del Sahara verso il bacino centrale del Mediterraneo. Il risultato? La formazione di un promontorio anticiclonico subtropicale, di matrice nordafricana, che nei prossimi giorni andrà ad avvolgere buona parte dell’Italia.

Questa configurazione è tipica delle prime vere ondate di caldo della stagione estiva: aria calda in quota, cieli in prevalenza sereni, compressione dell’aria nei bassi strati e temperature in netta risalita.

Temperature oltre i 30°C: le zone più calde

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, i primi a sperimentare il ritorno di condizioni estive piene saranno le regioni del Centro-Nord, dove le temperature massime supereranno agevolmente i 30°C. In particolare, la Sardegna interna potrebbe toccare valori prossimi ai 36°C, con picchi localmente superiori nelle zone pianeggianti più esposte al soleggiamento e alla compressione dei venti di terra.

Situazione leggermente più temperata, ma comunque calda, anche sulle regioni centro-meridionali adriatiche, grazie all’influenza di brezze marine che mitigheranno in parte la calura nelle ore pomeridiane.

Instabilità al Nord: attenzione ai temporali pomeridiani

Nonostante l’alta pressione garantirà prevalenza di bel tempo, non si potrà escludere del tutto qualche insidia, specie sul Nord Italia. Durante le ore centrali della giornata, il forte riscaldamento al suolo, unito alla presenza di umidità nei bassi strati, potrà innescare lo sviluppo di cumulonembi imponenti, in particolare su Alpi, Prealpi e alta Pianura Padana.

In queste aree, l’atmosfera potrà diventare marcatamente instabile, con il rischio di temporali violenti accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate, localmente anche di grosse dimensioni. Si tratta di fenomeni a carattere localizzato, tipici delle prime fasi calde stagionali, quando i contrasti termici tra suolo e quota sono ancora molto elevati.

Prospettive: estate pronta a decollare, ma con qualche insidia

Questa nuova fase rappresenta, con ogni probabilità, l’avvio ufficiale della stagione estiva sul Mediterraneo centrale, segnando una netta inversione di tendenza rispetto al contesto instabile e fresco che ha caratterizzato la seconda metà di maggio.

Tuttavia, come spesso accade in questa fase di transizione stagionale, la presenza dell’anticiclone africano non significa automaticamente stabilità assoluta. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione dei fenomeni temporaleschi al Nord, che potrebbero risultare brevi ma intensi e localmente dannosi.

Nuova fase meteo-climatica

L’Italia si prepara ad affrontare una nuova fase meteo-climatica, dominata da caldo estivo e alta pressione subtropicale. Le giornate torneranno ad essere assolate, con temperature ben superiori alle medie del periodo, soprattutto al Centro-Nord. Tuttavia, il mix tra aria calda e umidità potrà innescare episodi di instabilità atmosferica anche intensa al Nord.

Un’estate che parte con il piede sull’acceleratore, ma con l’ombrello ancora pronto, almeno al Nord.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: