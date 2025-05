Previsioni Meteo: torna l’Anticiclone delle Azzorre a fine maggio ma non ovunque

MeteoWeb

Dopo settimane dominate da instabilità diffusa, temporali e sbalzi termici, l’Italia potrebbe finalmente intravedere una svolta meteo verso condizioni più stabili. Le proiezioni a medio termine dei principali modelli previsionali suggeriscono, con una certa insistenza, il possibile ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre sul bacino del Mediterraneo proprio in coincidenza con la fine del mese.

Alta pressione in arrivo, ma la prudenza è d’obbligo

Nonostante si tratti ancora di una tendenza di lungo periodo, quindi suscettibile di cambiamenti, la reiterata presenza di un campo di alta pressione nelle simulazioni più recenti offre segnali confortanti per chi attende una pausa dal maltempo. L’Anticiclone delle Azzorre, con la sua struttura più temperata e oceanica, potrebbe infatti iniziare ad imporsi gradualmente da ovest, spingendo le depressioni atlantiche verso le Isole Britanniche e liberando progressivamente l’Italia da piogge e temporali.

Verso un clima più stabile, ma non completamente sereno

Il consolidamento dell’alta pressione non significherà, però, la totale scomparsa dell’instabilità. Le ore pomeridiane continueranno a vedere lo sviluppo di rovesci e temporali isolati, specie in corrispondenza delle aree montuose del Nord-Est e del Centro-Sud. Si tratterà, in ogni caso, di fenomeni locali e generalmente brevi, destinati a esaurirsi entro la serata.

Sulle altre zone della Penisola – in particolare sulle pianure del Nord-Ovest, sul versante tirrenico e lungo le regioni meridionali – il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato, regalando giornate più tranquille e ideali per attività all’aperto.

Temperature in aumento: aria di quasi estate sull’Italia

Con il ritorno dell’alta pressione si assisterà anche a un progressivo rialzo termico: le temperature massime si porteranno su valori superiori alla media stagionale, soprattutto al Centro e al Sud, dove si potranno sfiorare punte di 27-30°C. Un clima quasi estivo, che rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto alla prima parte del mese, segnata da piogge ricorrenti e giornate fresche per il periodo.

Le zone ancora a rischio variabilità

Nonostante il quadro in netto miglioramento, alcune aree potrebbero ancora risentire di una certa instabilità atmosferica residua. In particolare, i settori alpini, le alte pianure del Nord e le zone interne del Centro potranno registrare qualche temporale pomeridiano, soprattutto in presenza di condizioni favorevoli alla convezione. Nulla di paragonabile, comunque, ai fenomeni intensi delle scorse settimane.

Uno sguardo oltre: alta pressione in consolidamento?

Osservando l’evoluzione dei modelli oltre la soglia del mese, emerge la possibilità che l’Anticiclone delle Azzorre possa consolidarsi ulteriormente sull’Italia e sull’Europa sud-occidentale. Questo scenario aprirebbe la strada a una prima fase di stabilità prolungata, tipica del passaggio tra primavera e inizio estate. Un’evoluzione che, se confermata, potrebbe ridurre anche il rischio di eventi estremi a breve termine.

Conclusione

Il tempo sull’Italia si prepara a cambiare volto: dopo un maggio segnato da instabilità persistente, sembra avvicinarsi una fase più stabile grazie al possibile ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre. Non mancheranno residui di variabilità, ma il bel tempo tornerà protagonista su gran parte del Paese, accompagnato da un clima gradevole e temperature in salita. Una buona notizia per chi spera in un’anticipazione dell’estate, seppur con le dovute cautele sulle previsioni a lungo termine.

