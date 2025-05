Previsioni Meteo: Anticiclone delle Azzorre e caldo in arrivo, ma c’è un’insidia dall’Atlantico

MeteoWeb

Dopo un mese di maggio all’insegna dell’instabilità e con temperature spesso sotto media, l’Italia si prepara finalmente ad accogliere la prima vera ondata di stabilità atmosferica, preludio dell’estate. A segnare questa svolta sarà l’anticiclone delle Azzorre, figura barica tradizionalmente associata a condizioni meteo più miti e soleggiate, pronta a distendersi su gran parte del bacino del Mediterraneo proprio a cavallo tra la fine del mese e l’inizio di giugno.

Fine maggio: il ritorno del bel tempo e le prime giornate estive diffuse

Le giornate del 30 e 31 maggio si preannunciano come il momento chiave del cambio di marcia: il sole tornerà protagonista da Nord a Sud, i cieli si manterranno perlopiù sereni e le temperature inizieranno a salire in modo sensibile. Si tratterà, a tutti gli effetti, dell’esordio del clima estivo su scala nazionale, con valori massimi che si attesteranno tra i 28 e i 30°C in molte città del Centro-Nord, lungo i versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Non mancheranno picchi di 32-33°C in Sardegna, in particolare nelle zone interne.

Tuttavia, nonostante l’avanzata dell’alta pressione, la struttura anticiclonica non sarà particolarmente robusta e mostrerà già da subito alcune fragilità.

Nord Italia sotto osservazione: rischio temporali localizzati in serata

La sera di venerdì 31 maggio potrebbe portare i primi segnali di cedimento al Nord, specialmente sulle pianure centro-occidentali della Lombardia e del Piemonte. In queste zone non si escludono temporali sparsi, innescati dall’umidità residua e da una debole flessione barica al confine settentrionale dell’anticiclone.

Domenica 1° giugno: debutta l’estate meteorologica, ma con insidie

Con l’arrivo del 1° giugno, che segna l’inizio ufficiale dell’estate meteorologica, l’Italia si troverà sotto l’influenza di due forze contrapposte: da un lato, l’espansione dell’alta pressione subtropicale verso il Mediterraneo centrale, dall’altro un debole fronte atlantico in transito sull’Europa centrale, destinato a lambire le regioni settentrionali italiane.

Questo fronte, pur marginale, potrebbe interferire con la stabilità atmosferica attivando una nuova fase instabile su Alpi, Prealpi e Val Padana, con temporali a sviluppo pomeridiano o serale in movimento da ovest verso est. Le zone più esposte sembrano essere quelle del Nord-Ovest e del Nord-Est, comprese tra Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto.

Possibili fenomeni intensi: attenzione ai contrasti termici

Un elemento da non sottovalutare sarà il contrasto tra l’aria calda preesistente – trasportata dall’anticiclone – e l’ingresso di masse d’aria più fresche in quota. Questo gradiente termico potrà favorire fenomeni convettivi anche di forte intensità, con il rischio di grandinate, forti raffiche di vento e precipitazioni concentrate in breve tempo, soprattutto in aree urbane.

Una partenza estiva ancora incerta

In sintesi, l’Italia si prepara a vivere il primo vero assaggio d’estate, ma con una stagione che mostra già i suoi primi segnali di fragilità. L’anticiclone delle Azzorre garantirà qualche giorno di tempo stabile e caldo gradevole, ma non abbastanza potente da escludere del tutto interferenze atlantiche. L’evoluzione successiva, a partire dalla prima settimana di giugno, resta dunque da monitorare con attenzione, soprattutto per le regioni settentrionali che resteranno più esposte alle variazioni del flusso atlantico.

