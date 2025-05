Previsioni Meteo: arriva l’anticiclone Africano ma attenzione ai violenti temporali sul Nord Italia

MeteoWeb

L’inizio di giugno 2025 sarà segnato da una doppia dinamica atmosferica: mentre gran parte d’Italia vivrà l’avanzata del primo promontorio subtropicale di matrice nord-africana della stagione, le regioni settentrionali potrebbero essere interessate da un’intensa fase temporalesca. Tra caldo in arrivo e contrasti instabili, ecco cosa ci dicono i modelli.

Un giugno che parte con l’anticiclone subtropicale

Le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici, in particolare le proiezioni ECMWF ENS a 500 hPa, confermano per l’inizio di giugno una configurazione tipicamente estiva. Un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale africana sta gradualmente prendendo possesso del Mediterraneo centrale, innalzandosi dal Marocco e dalla Spagna verso l’Europa centro-orientale, passando per l’Italia.

Questa struttura barica tenderà a stabilizzarsi nei primi giorni del mese, favorendo condizioni di tempo soleggiato e temperature in sensibile rialzo su tutta la penisola. Le massime, soprattutto in pianura, supereranno agevolmente i 30°C, con anomalie termiche intorno ai +5°C rispetto alla media del periodo.

Niente allarmismi: caldo sì, ma non estremo

È importante, tuttavia, contestualizzare il tipo di caldo previsto. Non si tratta, almeno secondo i dati attuali, di un’ondata di calore estremo. Le temperature massime difficilmente toccheranno i 35°C, e le soglie dei 40°C restano fuori dallo scenario atteso.

Ciò che accentua la percezione di caldo è il contrasto con il mese di maggio, che è stato in gran parte più fresco e instabile rispetto alla norma. Questa prima vampata estiva sarà dunque significativa più per il suo carattere precoce e improvviso che per i valori assoluti raggiunti.

Tra il 2 e il 5 giugno: saccatura in arrivo e rischio temporali forti al Nord

Se al Centro-Sud e sulle isole maggiori si prevede un inizio mese piuttosto stabile e soleggiato, il discorso cambia radicalmente per il Nord Italia, e in particolare per le aree alpine, prealpine e padane.

Secondo alcune simulazioni modellistiche, già dal 2 giugno una saccatura di origine atlantica potrebbe avvicinarsi al nostro Paese, riuscendo in parte a penetrare sulle regioni settentrionali. Questo determinerebbe uno scontro diretto tra masse d’aria molto diverse, con caratteristiche termodinamiche opposte: da un lato aria calda subtropicale, dall’altro infiltrazioni più fresche e umide atlantiche.

Il risultato? Un’elevata probabilità di fenomeni temporaleschi intensi, accompagnati localmente da grandine, colpi di vento e forti rovesci. Il picco dell’instabilità è atteso tra il 3 e il 5 giugno, con possibili eventi meteo violenti nelle zone più esposte.

Il ruolo del richiamo prefrontale: caldo temporaneo ma intenso

Un aspetto non secondario è legato al cosiddetto richiamo prefrontale: il movimento della saccatura sul Nord-Ovest europeo può infatti favorire un’ulteriore risalita di aria calda sul resto della penisola, accentuando momentaneamente le temperature, in particolare nelle regioni centrali e meridionali.

Attenzione però: parlare di “caldo atroce” o “ondata eccezionale” è fuori luogo. Si tratta di una fase tipicamente estiva, intensa ma non fuori scala per il periodo. Anzi, in molte località rappresenta il primo vero avvio dell’estate meteorologica, che quest’anno sembra voler scattare con decisione già nei primi giorni di giugno.

Conclusione: caldo da monitorare, ma allerta soprattutto al Nord

La prima settimana di giugno 2025 si preannuncia dunque dinamica: caldo in progressiva espansione su quasi tutta Italia, ma con un break temporalesco rilevante atteso sul Nord tra il 2 e il 5 del mese. Una situazione che richiede attenzione, soprattutto per quanto riguarda le aree alpine e la fascia pedemontana, più soggette a fenomeni intensi per via dei contrasti termici.

Sconsigliato cedere al catastrofismo meteo: il quadro previsionale indica un inizio estate in linea con la climatologia recente, con l’unica eccezione rappresentata dai temporali potenzialmente violenti al Nord.

