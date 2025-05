Previsioni Meteo: arriva il primo caldo africano al Centro-Sud, rischio violenti temporali al Nord

MeteoWeb

Con l’addio a un maggio insolitamente instabile e fresco, l’Italia si prepara a voltare pagina: l’estate meteorologica inizierà sotto il segno dell’anticiclone subtropicale nordafricano, pronto a conquistare il bacino del Mediterraneo con un’ondata di caldo destinata a far parlare di sé.

Addio alla primavera: cambia lo scenario atmosferico in Europa

Le ultime elaborazioni del modello europeo ECMWF non lasciano spazio a dubbi: l’anticiclone delle Azzorre rimarrà defilato sull’Atlantico, mentre una saccatura nordatlantica in discesa dalle Isole Britanniche si tufferà verso il Mediterraneo occidentale. Questa configurazione sinottica, tutt’altro che rara a inizio estate, avrà un effetto determinante sulla penisola italiana: richiamo di aria molto calda dal Nord Africa al Centro-Sud e instabilità atmosferica sulle regioni settentrionali.

Nord Italia: tra caldo e rischio violenti temporali

Il confine tra la massa d’aria subtropicale in risalita e la circolazione depressionaria in arrivo da ovest si collocherà proprio sulle regioni del Nord. Questo significa che, tra il 2 e il 4 giugno, le Alpi e le aree pedemontane saranno esposte al rischio di forti temporali, anche a carattere di nubifragio, con possibili grandinate e colpi di vento. Si tratta di uno scenario tipico da “confine dinamico”, spesso foriero di fenomeni severi.

Centro-Sud e Isole: in arrivo la prima vera ondata di calore estiva

Ben diversa sarà la situazione al Centro-Sud, dove si assisterà a una progressiva impennata delle temperature, con valori nettamente superiori alle medie stagionali. Le isoterme a 850 hPa (circa 1500 metri di quota) previste per i primi giorni di giugno mostrano un’anomalia termica rilevante: +18/+19°C in avanzamento dalla Spagna verso l’Italia centrale e meridionale, segnale inequivocabile di una massa d’aria subtropicale molto calda.

Temperature massime oltre i 30°C: occhio ai venti di caduta

In queste condizioni, le temperature massime al suolo potranno facilmente superare i 30°C, con picchi di 32–33°C nelle aree interne e nelle zone sottovento, dove l’effetto dei venti di caduta (come Foehn, Garbino o Favonio) potrà amplificare ulteriormente la sensazione di caldo intenso.

Sardegna: tra scirocco e temperature record

Un discorso a parte merita la Sardegna. L’isola potrebbe trovarsi esattamente sul fianco ascendente del promontorio nordafricano, esposta ai venti di scirocco in progressiva intensificazione. Qui le differenze saranno marcate tra le coste e l’interno. Le aree occidentali e settentrionali, lontane dal raffreddamento marino e soggette a subsidenza atmosferica, potranno raggiungere valori eccezionali tra i 35 e i 37°C. Al contrario, sulle coste meridionali e orientali, l’azione rinfrescante del mare manterrà le massime più contenute, generalmente comprese tra i 25 e i 27°C.

Conclusioni: una partenza d’estate decisamente esplosiva

Dopo settimane di clima incerto e precipitazioni frequenti, l’Italia si prepara a vivere il primo vero assaggio di estate, con caldo africano al Sud e temporali intensi al Nord. Il mese di giugno inizierà dunque con uno scenario meteo fortemente contrastato, segno che la nuova stagione è arrivata e vuole imporsi con forza.

Le prossime giornate ci diranno se questa sarà solo un’anticipazione o l’inizio di una lunga fase di stabilità estiva. Quel che è certo è che l’atmosfera, ormai, ha definitivamente cambiato marcia.

