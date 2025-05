Previsioni Meteo, ECMWF: alta pressione bloccata a Nord, instabilità ciclonica sull’Italia

MeteoWeb

Le ultime proiezioni del modello ECMWF Ensemble a quota 500 hPa delineano un quadro meteorologico chiaro e piuttosto inusuale per il cuore del mese di maggio 2025. L’Europa settentrionale, e in particolare il comparto atlantico, resterà dominata da una struttura di alta pressione bloccante, mentre l’Italia e il Mediterraneo centrale continueranno a essere esposti a correnti instabili e fresche, sia da nordovest che da nordest.

Alta pressione a nord, instabilità al sud: il pattern BLO+

A guidare l’evoluzione atmosferica sarà un blocco altopressorio stabile, posizionato tra Islanda, Regno Unito e Scandinavia. Questa figura barica, nota in ambito tecnico come BLO+, rappresenta un vero e proprio muro che devia il flusso atlantico e impedisce l’ingresso di correnti miti e zonali sull’Europa meridionale.

In conseguenza di ciò, due diversi corridoi ciclonici – uno dal Nord Atlantico e l’altro dalla Russia occidentale – convergeranno verso il Mediterraneo. Il risultato sarà un flusso meridiano in grado di mantenere instabilità diffusa sull’Italia, in particolare sulle regioni peninsulari centro-meridionali.

Un’Italia divisa in due: tempo più stabile al Nord, instabile altrove

Mentre il Nord Italia potrà godere di un temporaneo rinforzo della pressione, il Centro-Sud continuerà a fare i conti con meteo variabile, piogge, temporali e temperature sotto media. Le previsioni indicano che questa configurazione proseguirà almeno fino alla fine della seconda decade di maggio.

Temperature sotto media: una primavera che non decolla

Il contesto termico resterà più fresco del normale a causa dell’assenza di un vero supporto anticiclonico subtropicale. Le temperature massime faranno fatica a superare i 20-22°C in molte aree del Centro-Sud, mentre le minime si manterranno su valori inferiori alle medie stagionali.

Il contrasto tra soleggiamento diurno e aria fredda in quota continuerà a favorire lo sviluppo di fenomeni convettivi con rovesci improvvisi e temporali localizzati.

Cosa aspettarsi nella seconda metà del mese?

Secondo i modelli meteorologici, lo scenario instabile non sarà facile da scardinare. Anche una possibile espansione dell’anticiclone nord-europeo verso sud sembra procedere a rilento. Solo la terza decade di maggio potrebbe aprire una finestra per un cambiamento più stabile, ma si tratta ancora di una tendenza da confermare.

Conclusione: un maggio che rispetta la sua natura instabile

Il mese di maggio 2025 sta mostrando il suo volto più autentico: quello di una stagione instabile, dinamica e imprevedibile. L’alta pressione bloccata al Nord e il flusso ciclonico diretto verso il Mediterraneo manterranno l’Italia in una fase di transizione, con piogge frequenti e temperature sotto la media.

Per chi attende l’arrivo dell’estate, sarà necessario attendere ancora. Per ora, meglio tenere a portata di mano l’ombrello… e un giubbotto primaverile.

