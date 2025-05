Previsioni Meteo Estate: i CUT-OFF, la spina nel fianco dell’anticiclone africano pronti a far saltare la stabilità

MeteoWeb

La fine di maggio 2025 potrebbe segnare l’inizio di una fase meteorologica decisamente più estiva sull’Italia. I modelli previsionali, infatti, indicano l’arrivo dell’anticiclone subtropicale di matrice africana, in progressivo rinforzo tra il 28 e il 31 maggio. Le conseguenze? Temperature in aumento, cieli spesso sereni e una sensazione d’estate ormai alle porte su gran parte della Penisola.

Ma attenzione: il dominio dell’alta pressione potrebbe non essere così solido e duraturo come ci si aspetta. A minacciare la stabilità atmosferica ci pensano i cosiddetti “cut-off” – noti anche come gocce fredde – veri e propri vortici d’aria fredda in quota capaci di rompere gli equilibri anche nel cuore dell’estate.

Cosa sono i “cut-off” e perché preoccupano i meteorologi

Con il termine cut-off si indica un sistema depressionario chiuso e isolato che si forma nella media e alta troposfera, in genere dopo che una saccatura si è allungata verso sud. Una volta separato dal flusso principale delle perturbazioni atlantiche, questo nucleo freddo in quota diventa autonomo, sfuggendo ai normali schemi previsionali e comportandosi in modo spesso imprevedibile.

La loro presenza può avere effetti notevoli anche nei periodi più stabili: temporali improvvisi, piogge intense, grandinate e, nei casi peggiori, fenomeni alluvionali localizzati.

Come si forma un “cut-off”: il meccanismo atmosferico

La genesi di un cut-off avviene quando un’ondulazione del flusso polare, chiamata saccatura, penetra verso latitudini più basse. Se la corrente a getto si rafforza e “taglia” la saccatura, una depressione può staccarsi dal flusso principale, isolandosi e iniziando a muoversi in modo indipendente.

Questi sistemi si sviluppano in particolare:

quando una saccatura profonda si abbassa fino al Mediterraneo;

si abbassa fino al Mediterraneo; quando il Warm Conveyor Belt (un flusso ascendente di aria calda e umida) contribuisce alla ciclogenesi ;

(un flusso ascendente di aria calda e umida) contribuisce alla ; e quando intervengono meccanismi di stretching e vorticità che ne favoriscono il distacco.

Tipologie di cut-off: dinamico e termico

Non tutti i cut-off sono uguali. I meteorologi distinguono due categorie principali:

Cut-off dinamico: associato a un minimo di geopotenziale in quota, spesso con aria calda ad est e aria fredda ad ovest. Può risultare insidioso anche senza variazioni termiche significative al suolo.

Cut-off termico (goccia fredda): caratterizzato da aria molto fredda in quota e calda nei bassi strati, in grado di generare forti contrasti verticali che alimentano temporali violenti soprattutto nelle ore pomeridiane.

Entrambi possono avere vita lunga e stazionare per giorni, specie se intrappolati tra due anticicloni.

Perché i cut-off sono così imprevedibili

Una delle caratteristiche più insidiose dei cut-off è la loro imprevedibilità. Possono apparire all’interno di un solido campo anticiclonico, restare fermi su una regione per giorni, oppure spostarsi in modo retrogrado – cioè controcorrente – rispetto alla normale circolazione atmosferica.

Questo li rende difficili da modellizzare e può complicare le previsioni meteorologiche, soprattutto in contesti estivi in cui si tende a pensare a un tempo stabile e soleggiato.

I rischi per l’Italia: quando la stabilità si rompe

Nel contesto mediterraneo, dove la circolazione atmosferica è spesso complessa e caratterizzata da alti contrasti termici tra mare e terra, i cut-off trovano terreno fertile per svilupparsi. Possono interrompere lunghi periodi di bel tempo, innescando episodi temporaleschi anche intensi, soprattutto tra le aree interne e le zone montuose.

Nelle stagioni di transizione – primavera e autunno – rappresentano una delle principali cause di eventi alluvionali: una goccia fredda in quota sopra un mare caldo può generare instabilità esplosiva, con precipitazioni torrenziali e rischio di flash flood.

Cosa aspettarsi a fine maggio 2025

L’ultima parte del mese sarà quindi un crocevia climatico. L’anticiclone africano cercherà di imporsi sull’Italia, con il suo carico di sole e caldo. Ma l’atmosfera resta dinamica e instabile a livello continentale, e non si esclude la formazione di nuovi cut-off, pronti a colpire anche in contesti apparentemente stabili.

Un promemoria importante per chi programma viaggi, eventi o attività all’aperto: non sottovalutare l’instabilità atmosferica latente, anche in presenza di anticicloni robusti.

La meteorologia non è mai scontata

I cut-off, pur essendo affascinanti sotto il profilo scientifico, rappresentano un’incognita concreta per la meteorologia operativa. Per questo, anche nei mesi più stabili, monitorare l’evoluzione sinottica e i segnali d’instabilità in quota è fondamentale.

Il mese di maggio si chiude quindi all’insegna di un delicato equilibrio tra estate incipiente e insidie atmosferiche: una battaglia silenziosa tra sole e temporali, che continuerà a sorprenderci.

