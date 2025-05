Previsioni Meteo Estate: monsoni, NAO+ e jet stream. La catena invisibile che può sbloccare l’arrivo del caldo

MeteoWeb

Sotto la superficie dei classici fenomeni meteorologici quotidiani, si celano meccanismi globali meno noti, ma profondamente influenti. Uno di questi è il monsone indiano, che, sebbene localizzato geograficamente nell’Asia meridionale, può avere effetti su larga scala fino a raggiungere anche l’Europa. Tutto ciò avviene attraverso una dinamica affascinante chiamata teleconnessione: una vera e propria catena atmosferica che collega, come in un domino climatico, continenti e oceani.

Dall’India all’Atlantico: la catena di eventi atmosferici

L’avvio della stagione monsonica in India, tra fine maggio e giugno, è uno dei momenti chiave per la circolazione atmosferica dell’intero emisfero nord. Quando masse d’aria calda e umida ascendono violentemente sull’India, liberano grandi quantità di calore latente in quota. Questo calore non resta confinato ma innesca la formazione di onde atmosferiche capaci di propagarsi a migliaia di chilometri di distanza.

Il passaggio di queste onde, favorite dall’orografia himalayana, attiva il cosiddetto mountain torque, un meccanismo che altera la quantità di moto atmosferico, potenziando la corrente a getto subtropicale. È in questo contesto che si generano onde di Rossby, flussi ondulatori che attraversano il Pacifico, il Nord America e raggiungono infine l’Atlantico, dove possono modificare la posizione di anticicloni e cicloni a largo raggio, incluso l’anticiclone delle Azzorre.

Quando il monsone influenza davvero l’Europa?

Affinché questa complessa sequenza porti effetti tangibili sul meteo europeo, è necessario che diversi elementi si allineino. Il monsone attivo è solo l’innesco, ma servono anche:

Una convezione tropicale ben collocata, spesso in corrispondenza delle fasi 4-5 della Madden-Julian Oscillation (MJO) .

ben collocata, spesso in corrispondenza delle fasi 4-5 della . Un jet subtropicale forte e lineare , capace di trasportare il segnale senza interruzioni.

, capace di trasportare il segnale senza interruzioni. L’assenza di blocchi atmosferici lungo il percorso, che potrebbero disperdere o deviare l’onda di Rossby.

Quando questi elementi coincidono, si crea un contesto favorevole all’attivazione di una fase positiva della North Atlantic Oscillation (NAO+), con conseguente rafforzamento dell’anticiclone delle Azzorre e stabilizzazione del tempo sull’Europa occidentale e centrale.

Maggio 2025: blocco atmosferico e piogge frequenti

In questo scenario teorico si inserisce il caso concreto di maggio 2025. L’Europa ha vissuto un mese dominato da una persistente configurazione a blocco, con un anticiclone ben saldo tra Groenlandia e Scandinavia e una profonda saccatura che ha portato piogge ricorrenti su Italia, Balcani e parte dell’Europa centrale.

Parallelamente, la zona tra le Azzorre e il Mediterraneo occidentale ha visto la progressiva espansione dell’anticiclone subtropicale oceanico, che ha garantito tempo stabile su Spagna, Francia e Regno Unito. Questo squilibrio è stato in parte legato proprio all’attività del monsone indiano, che ha attivato una propagazione d’onda parziale, bloccata però da ostacoli atmosferici lungo il percorso.

Verso una svolta a inizio giugno?

Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, proprio a cavallo tra fine maggio e inizio giugno, si osserva una possibile attenuazione del blocco atmosferico e un aumento della probabilità di una fase NAO positiva. Se il trend si confermasse, l’arrivo di una nuova onda di Rossby potrebbe finalmente consolidare la presenza dell’anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo, riportando condizioni più calde e stabili su gran parte del continente.

Una probabilità, non una certezza

Va ricordato che le teleconnessioni non sono meccanismi deterministici, ma segnali probabilistici. Un monsone intenso non implica automaticamente bel tempo in Europa, ma aumenta la probabilità che si verifichi una determinata sequenza atmosferica. È un po’ come lanciare un sasso in uno stagno: l’onda si genera, ma non è detto che arrivi intatta fino alla riva.

Le teleconnessioni ci dicono cosa è più probabile che accada, non cosa accadrà con certezza.

Sarà l’atmosfera a decidere

Il monsone indiano è molto più di un evento stagionale locale: è un attore chiave della circolazione atmosferica globale. Quando è particolarmente attivo, può influenzare – attraverso una complessa catena di eventi – anche il meteo europeo, condizionando le nostre estati e la posizione delle figure bariche dominanti. In questo maggio 2025, i segnali ci sono, ma restano soggetti all’incertezza intrinseca del sistema. L’estate potrebbe davvero iniziare a breve, ma come sempre, sarà l’atmosfera a decidere.