Previsioni Meteo, Estate rimandata: l’analisi sull’Anticiclone e le speranze per giugno

MeteoWeb

L’attesa per l’arrivo conclamato della stagione estiva si sta protraendo più del previsto, alimentando interrogativi e una certa impazienza tra chi sogna giornate soleggiate e temperature stabilmente miti. La causa di questo ritardo ha un nome ben preciso nel gergo meteorologico: l’anticiclone. Questa fondamentale figura barica, solitamente garanzia di bel tempo, sta mostrando un comportamento insolitamente dinamico e “capriccioso” sul continente europeo, influenzando direttamente anche il clima sulla penisola italiana. Ma cosa significa esattamente e, soprattutto, quando potremo aspettarci una svolta?

L’Anticiclone “irrequieto”: comprendere le dinamiche attuali

In termini meteorologici, l’anticiclone è un’area di alta pressione atmosferica che, specialmente durante la stagione calda, tende a portare cieli sereni, assenza di precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’attuale configurazione sinottica europea vede questo gigante atmosferico muoversi in modo erratico, quasi come un “draghetto irrequieto”, per usare una metafora efficace. Invece di stabilizzarsi e “gonfiarsi” in modo omogeneo, sta soffiando aria calda a intermittenza e in maniera disomogenea.

Questa sua instabilità strutturale lo rende vulnerabile a “infiltrazioni fresche“: correnti d’aria più fredda e umida di origine atlantica riescono a penetrare il suo scudo protettivo, generando impulsi di instabilità e depressioni localizzate. Di conseguenza, assistiamo a un prolungamento di condizioni meteorologiche tipicamente primaverili, con un passaggio di consegne verso l’estate che tarda a concretizzarsi pienamente.

Un esempio tangibile di questa situazione è il previsto peggioramento che interesserà il Sud Italia e le isole maggiori. Proprio a causa di queste dinamiche, si attende un passaggio piovoso di una certa rilevanza tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio (considerando la data di stesura dell’analisi originale). L’instabilità, seppur a carattere più sparso e intermittente, continuerà a manifestarsi su gran parte del Paese, rendendo il quadro meteorologico generale ancora poco affidabile per chi spera in un’estate anticipata.

Una parentesi estiva illusoria? Le previsioni a breve termine

Secondo le elaborazioni dei principali modelli meteorologici internazionali, un primo, significativo segnale di cambiamento potrebbe arrivare entro martedì 20 maggio. Si profila la formazione di un cuneo anticiclonico apparentemente più deciso, carico di aria calda (con isoterme indicative di 15-18°C a circa 1500 metri di quota). Questa configurazione potrebbe, per un periodo limitato di 24-48 ore, dare l’impressione di un’esplosione anticiclonica anche sull’Italia, quasi a voler dichiarare l’ingresso definitivo dell’estate.

Tuttavia, la cautela è d’obbligo. Numerose emissioni modellistiche a più lungo raggio suggeriscono che questa parentesi potrebbe rivelarsi, appunto, solo un’illusione temporanea. Le analisi indicano infatti la persistenza di un flusso di correnti occidentali che non sembra intenzionato a cedere facilmente il passo. Queste correnti favorirebbero lo “sfondamento” di saccature atlantiche, ovvero lingue di aria più fredda e instabile, che impedirebbero alla cintura degli anticicloni subtropicali di risalire con decisione e stazionare stabilmente verso le Alpi e il Mediterraneo.

In un simile contesto, è plausibile attendersi una prosecuzione del tempo inaffidabile sull’Italia. Si potrebbero quindi ripresentare situazioni caratterizzate da rovesci e temporali sparsi, localmente accompagnati anche da grandinate, fenomeni tipici di una primavera dinamica piuttosto che di un’estate consolidata.

Maggio fa il maggio: uno sguardo alla tradizione e alle prospettive future

Appare chiaro, dunque, che il mese di maggio difficilmente strizzerà l’occhio all’estate in maniera convinta e duratura. Anche le proiezioni per la terza decade del mese, pur con le dovute cautele data la distanza temporale, continuano a indicare la possibilità che flussi di correnti fresche e instabili possano ancora raggiungere il nostro Paese da ovest.

Questo scenario, sebbene possa deludere le aspettative di alcuni, non rappresenta nulla di anomalo o preoccupante. Si tratta, in fin dei conti, di un maggio che si comporta come tale, rispettando la sua natura di mese di transizione, spesso caratterizzato da una marcata variabilità. Come saggiamente tramandavano i nostri nonni, “l’estate comincia quando i bambini finiscono le scuole”. Questo detto popolare, che colloca l’inizio della vera stagione calda tra il 7 e il 10 giugno, trova spesso riscontro nella realtà climatologica del nostro Paese.

È quindi probabile che anche quest’anno dovremo attendere le prime settimane di giugno per assistere a quella stabilità atmosferica e a quel calore diffuso e persistente che contraddistinguono l’estate mediterranea. Nel frattempo, non resta che armarsi di un po’ di pazienza e apprezzare la dinamicità tipica di questa fase della primavera, con la consapevolezza che il passaggio verso condizioni climatiche più calde e stabili è solo questione di tempo.