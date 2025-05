Previsioni Meteo, a fine maggio il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre terrà lontano il caldo africano

MeteoWeb

Siamo nel cuore di maggio 2025, eppure le cronache meteorologiche parlano un linguaggio che sembra più consono a una primavera “vecchio stile”, specialmente per le regioni centro-settentrionali della nostra penisola. I principali centri di calcolo internazionali confermano, infatti, una persistenza di condizioni atmosferiche instabili e temperature spesso al di sotto delle medie stagionali. Questo si traduce in una quotidianità scandita da un’alternanza di schiarite soleggiate, annuvolamenti e fasi piovose, con l’assenza marcata, almeno per la prossima settimana, di vere e proprie ondate di calore.

L’anomalia di maggio: un respiro fresco prima della sferzata estiva

Questa fase climatica, caratterizzata da una spiccata variabilità e da un’atmosfera frizzante, potrebbe far storcere il naso a chi già sogna le lunghe giornate di sole e il tepore estivo. Tuttavia, è proprio questa dinamicità a rendere il periodo attuale particolarmente interessante dal punto di vista meteorologico e, per molti, persino piacevole. Stiamo vivendo giornate che, con ogni probabilità, verranno ricordate con una certa nostalgia quando, come ogni anno, l’estate subtropicale continentale – quella che comunemente definiamo “africana” – farà il suo ingresso trionfale, portando con sé temperature elevate e condizioni di stabilità prolungata.

La novità che potrebbe rimescolare le carte: fine maggio sotto osservazione

L’attenzione degli esperti è ora focalizzata su una potenziale e significativa evoluzione dello scenario atmosferico a scala europea verso l’ultima decade del mese. Si profila, infatti, un importante cambiamento nella disposizione delle figure bariche dominanti:

Smantellamento del blocco anticiclonico settentrionale: L’attuale configurazione, che vede spesso alte pressioni radicate sul Nord Europa, sembra destinata a cedere. Questo indebolimento aprirebbe la strada a nuove dinamiche.

L’attuale configurazione, che vede spesso alte pressioni radicate sul Nord Europa, sembra destinata a cedere. Questo indebolimento aprirebbe la strada a nuove dinamiche. Penetrazione del flusso ciclonico nord-atlantico: La conseguenza diretta sarebbe una maggiore ingerenza delle correnti umide e instabili di origine atlantica, che potrebbero spingersi con decisione verso l’Europa centrale e, di riflesso, influenzare anche le nostre regioni settentrionali.

La conseguenza diretta sarebbe una maggiore ingerenza delle correnti umide e instabili di origine atlantica, che potrebbero spingersi con decisione verso l’Europa centrale e, di riflesso, influenzare anche le nostre regioni settentrionali. Il ritorno di ‘attori’ storici: In questo rinnovato contesto, potremmo assistere al ritorno sulla scena meteorologica europea di due protagonisti che hanno scritto la storia del clima del Vecchio Continente: l’Anticiclone delle Azzorre e la Depressione d’Islanda. Un loro riposizionamento più consono ai pattern del passato potrebbe modulare in modo significativo il tempo anche sull’Italia.

Quando avverrà questa svolta? E con quali conseguenze?

Secondo le attuali proiezioni, questa riorganizzazione della circolazione atmosferica potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di maggio, indicativamente dopo il giorno 25. Se tale scenario venisse confermato, dovremmo attenderci:

Maggiore variabilità, specie al Nord Italia: Il flusso atlantico porterebbe con sé impulsi instabili, favorendo lo sviluppo di acquazzoni e temporali , alternati a pause più asciutte.

Il flusso atlantico porterebbe con sé impulsi instabili, favorendo lo sviluppo di acquazzoni e , alternati a pause più asciutte. Temperature ancora contenute: Difficilmente si verificherebbero eccessi di caldo, con valori termici che potrebbero rimanere su livelli gradevoli o persino leggermente inferiori alla norma, soprattutto nelle aree interessate dalle precipitazioni.

Prospettive dettagliate per le prossime settimane

Sulla base di queste tendenze, ecco cosa possiamo delineare per il prosieguo di maggio:

Centro-Nord Italia: Persistenza di una certa instabilità e di un clima relativamente fresco almeno fino alla fine del mese. Le giornate pienamente soleggiate e calde saranno probabilmente ancora un miraggio.

Persistenza di una certa e di un clima relativamente fresco almeno fino alla fine del mese. Le giornate pienamente soleggiate e calde saranno probabilmente ancora un miraggio. Sud Italia e Isole Maggiori: Queste regioni potrebbero godere di una maggiore stabilità atmosferica e di temperature progressivamente più miti e vicine alle medie del periodo, risentendo meno direttamente delle incursioni atlantiche.

Queste regioni potrebbero godere di una e di temperature progressivamente più miti e vicine alle medie del periodo, risentendo meno direttamente delle incursioni atlantiche. Fine Mese (Generale): È plausibile un incremento della dinamicità atmosferica su scala nazionale, con un’alternanza più serrata tra fasi instabili, caratterizzate da piogge e temporali sparsi, e brevi parentesi più soleggiate e stabili.

Conclusione: godiamoci questa primavera autentica, l’estate calda è in agguato

In sintesi, il mese di maggio 2025 si sta confermando come un periodo di transizione vivace, con frequenti spunti di instabilità e temperature che faticano a decollare verso i valori tipicamente estivi. Questa parentesi “fresca” e dinamica, tuttavia, non deve trarre in inganno: l’estate, con la sua calura e la sua stabilità, è una costante che, puntualmente, tornerà a dominare la scena meteorologica italiana, probabilmente già con l’avvio di giugno.

Nei prossimi giorni, l’affinamento dei modelli previsionali permetterà di dettagliare con maggiore precisione l’evoluzione attesa per la fine del mese e l’inizio della stagione estiva. Per ora, il consiglio è quello di apprezzare queste giornate dal sapore primaverile, consapevoli che l’estate calda, con le sue temperature elevate, non tarderà ad arrivare.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: