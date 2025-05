Previsioni Meteo: fine maggio stabile, ma a giugno un nuovo ciclone potrebbe riportare temporali e aria fresca dal Nord Atlantico

MeteoWeb

La fine di maggio segnerà una fase di transizione importante sul piano meteorologico per l’Italia e gran parte dell’Europa centro-meridionale. In questi giorni stiamo assistendo a una staffetta tra primavera e estate meteorologica, che si sta svolgendo sotto l’influenza crescente dell’anticiclone delle Azzorre, protagonista indiscusso del cambiamento in atto.

Tuttavia, l’evoluzione atmosferica si presenta tutt’altro che lineare: se da un lato aumentano la stabilità e le temperature, dall’altro resta aperta la porta all’instabilità e a nuovi colpi di scena nei primi giorni di giugno.

L’alta pressione delle Azzorre porta stabilità ma non esclude temporali pomeridiani

Nelle ultime ore, l’anticiclone delle Azzorre ha guadagnato terreno sul Mediterraneo occidentale, spingendo aria temperata e più stabile verso l’Europa occidentale. L’Italia, trovandosi lungo il bordo orientale dell’alta pressione, è ancora interessata da correnti nord-occidentali, che veicolano una blanda saccatura in quota, capace di mantenere una certa instabilità atmosferica, in particolare lungo la dorsale appenninica e nelle ore centrali della giornata.

Il tempo si presenta generalmente più stabile, ma non del tutto affidabile: nubi e rovesci pomeridiani a evoluzione diurna potranno ancora manifestarsi sui rilievi centro-settentrionali, sebbene in un contesto di miglioramento graduale.

Dal 30 maggio l’anticiclone subtropicale sale in cattedra: caldo in aumento con l’inizio dell’estate meteorologica

Il vero cambiamento è atteso con l’ingresso di giugno, che segna convenzionalmente anche l’inizio dell’estate meteorologica. A partire dal 30-31 maggio, i modelli evidenziano una rimonta progressiva dell’anticiclone subtropicale, favorito da un’ondulazione del flusso atlantico.

Un impulso ciclonico in transito tra l’Isola di Terranova e le Isole Britanniche attiverà un richiamo di aria calda di origine subtropicale, inizialmente marittima e successivamente anche continentale, capace di gonfiare un promontorio di alta pressione sull’Europa sud-occidentale.

A livello termico, si prevede un progressivo aumento delle temperature: tra il 1° e il 4 giugno, la massa d’aria in arrivo porterà anomalie termiche a 850 hPa (circa 1500 metri di quota) comprese tra +2/+4°C fino a +4/+6°C sopra la media su gran parte dell’Italia. Questo significherà temperature massime ben oltre i 28-30°C, con possibili picchi localizzati superiori.

Ma l’estate potrebbe avere vita breve: in arrivo un nuovo ciclone atlantico

Nonostante il promontorio subtropicale sembri inizialmente ben strutturato, i modelli a medio termine suggeriscono un possibile colpo di scena attorno al 4-5 giugno. Secondo le proiezioni ECMWF, un nuovo ciclone atlantico, colmo di aria più fresca e instabile, potrebbe irrompere dal Nord Atlantico, scendendo verso la Penisola.

L’alta pressione africana potrebbe cedere il passo, lasciando spazio a una fase di instabilità più marcata, con temporali anche intensi dapprima al Nord e poi in estensione al resto del Paese. Il contrasto tra la massa d’aria calda preesistente e l’aria più fresca in arrivo potrebbe innescare fenomeni violenti, soprattutto sulle regioni settentrionali e lungo l’Appennino.

Previsioni e tendenza: tra estate anticipata e rischio break instabile

La prima parte di giugno 2025 potrebbe quindi iniziare con una fase tipicamente estiva, caratterizzata da tempo stabile, cieli sereni e temperature elevate, ma con un possibile break atlantico già in agguato entro il primo weekend del mese.

Il quadro resta dinamico e soggetto a modifiche, ma l’attuale tendenza vede una rapida transizione stagionale, subito seguita da una nuova incursione instabile: un copione già visto in passato, che potrebbe ripetersi con caratteristiche più marcate, specie in un contesto climatico in costante mutazione.

Tra caldo e instabilità, l’estate meteorologica si apre con equilibrio precario

La staffetta tra la primavera e l’estate 2025 sta avvenendo sotto il segno dell’alta pressione subtropicale, ma non è detto che il caldo estivo duri a lungo. Le prime avvisaglie di un cambiamento più marcato sono già visibili sui modelli, e non è escluso che tra il 4 e il 6 giugno si apra una nuova fase temporalesca sul nostro Paese.

