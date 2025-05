Previsioni Meteo, fine Maggio fresco al Sud e mite al Nord. Giugno tra caldo (non estremo) e temporali: le ultime

MeteoWeb

Soffia impetuoso il vento di tramontana che oggi spazza l’aria al Sud Italia, tra Puglia e Calabria, con raffiche di oltre 60km/h su Crotone, in Calabria, e 50km/h nel Salento, in Puglia. E’ la coda della goccia fredda che nei giorni scorsi è scivolata giù tra l’Italia e i Balcani, lungo l’Adriatico, che a Catania ha provocato un grave incidente ad una nave da crociera al punto che due turisti sono finiti in mare. Primo caldo, invece, al Nord con temperature a ridosso dei +30°C per la prima volta in stagione: il Giro d’Italia tra Piemonte e Valle d’Aosta, dopo tre settimane caratterizzate da freddo, pioggia e grandine, all’improvviso sulle Alpi trova il caldo per le ultime due tappe (oggi e domani) prima della passerella finale di domenica a Roma.

Previsioni Meteo Giugno: caldo, ma senza eccessi

Nei prossimi giorni le temperature aumenteranno in modo lento e graduale anche al Centro/Sud, tornando dapprima in linea con le medie del periodo e poi salendo sopra le medie stagionali di 3-4°C nella prossima settimana, tra 2 e 5 giugno. Nulla di eccezionale in termini di caldo: non ci sarà alcuna ondata di caldo, non avremo picchi eccezionali. Dopo un lungo periodo di freddo anomalo nel corso del mese di Maggio, si prospetta una naturale compensazione termica con un’anomalia calda che sarà comunque moderata, modesta nello scarto con la norma, con anomalie che nelle ore diurne oscilleranno tra +3 e +5°C rispetto alle medie stagionali di inizio Giugno appunto. Nulla di eccezionale, quindi.

In ogni caso Giugno sarà un mese caldo, a differenza di Maggio: lo confermano anche le previsioni mensili dell’aeronautica militare, emesse proprio oggi. Molto differente parlare di “ondata di caldo”: c’è una differenza enorme tra un’anomalia positiva mensile, che si può raggiungere anche senza ondate di caldo ma con un piccolo e costante scarto superiore alle norme, e un’ondata di caldo che è molto più breve e intensa e non si profila all’orizzonte. Ne abbiamo avuta una sola in primavera: nei primi 3 giorni di maggio. Poi, però, è stato un mese decisamente freddo, il primo dopo due anni da maggio 2023 che domani si concluderà con un’anomalia mensile negativa nel nostro Paese.

Previsioni Meteo: attenzione al maltempo che continuerà al Nord

Al Nord, invece, continuerà il maltempo. Proprio a partire da lunedì 2 giugno inizierà una nuova fase con forti piogge e temporali su tutta l’area alpina, prealpina e nella fascia settentrionale della pianura Padana, l’alta pianura, a nord del fiume Po. I fenomeni saranno localmente intensi, con nubifragi e grandinate. Tutti i dettagli nel video:

