Previsioni Meteo Giugno 2025: caldo e siccità in agguato, l’allarme dalle proiezioni stagionali ECMWF

L’estate meteorologica è ormai alle porte, e con essa cresce l’interesse per le tendenze climatiche dei mesi più caldi dell’anno. A fornire indicazioni preziose è il centro meteorologico europeo ECMWF, uno dei più autorevoli a livello globale per l’elaborazione di scenari previsionali a lungo termine. Le ultime proiezioni stagionali tracciano un quadro tutt’altro che rassicurante per il mese di giugno 2025: il caldo sarà protagonista assoluto, soprattutto al Centro-Sud Italia, dove si temono valori termici ben oltre le medie stagionali.

Anomalie termiche diffuse: l’anticiclone subtropicale si espande

Secondo gli aggiornamenti di fine maggio, giugno 2025 sarà caratterizzato da un’anomalia termica positiva su scala nazionale. Le temperature potrebbero superare di +0,5°C fino a oltre +2°C la media climatologica del trentennio 1991-2020. Le aree più colpite saranno quelle centro-meridionali, con particolare enfasi su Sardegna, Sicilia e zone interne peninsulari.

A determinare questa configurazione sarà la persistente presenza dell’anticiclone subtropicale, con un nucleo caldo di origine africana che si spingerà con maggiore frequenza verso il Mediterraneo centrale. Questa struttura sinottica favorirà cieli sereni, aria secca e un riscaldamento progressivo dei bassi strati atmosferici. Una condizione che, se confermata, potrebbe porre le basi per un’estate rovente.

Un giugno caldo e secco: rischio siccità nelle aree già vulnerabili

Non è solo il termometro a destare preoccupazione. Anche il comparto precipitativo mostra segnali allarmanti. Le mappe probabilistiche di ECMWF indicano infatti anomalie negative nella distribuzione delle piogge, soprattutto al Centro-Sud. Le piogge previste risulterebbero inferiori alla norma, aggravando ulteriormente la già fragile situazione idrica in alcune aree del Paese.

In particolare, la Sicilia occidentale — colpita da una siccità pluriennale — rischia un nuovo peggioramento, con ripercussioni su agricoltura, approvvigionamento idrico e disponibilità di acqua potabile. La combinazione tra alte temperature persistenti e deficit pluviometrico potrebbe anticipare scenari estivi già estremi sin dalle prime settimane di giugno.

Centro-Sud stabile, ma il Nord Italia rimane a rischio temporali

Se il Centro-Sud si appresta a vivere un mese all’insegna della stabilità atmosferica e del caldo intenso, il Nord Italia potrebbe trovarsi in una situazione più dinamica. Le regioni alpine e prealpine resteranno esposte all’arrivo di correnti fresche da nordovest, capaci di generare temporali di calore, talvolta anche intensi.

Questi contrasti termici tra l’aria calda subtropicale e quella più fresca di origine atlantica o scandinava potranno innescare fenomeni convettivi violenti, con rischio di grandinate, colpi di vento e forti rovesci, in un contesto comunque caldo e afoso.

Verso un’estate estrema? L’incognita dei prossimi mesi

Le previsioni a lungo termine di ECMWF per giugno sembrano inserirsi in un trend climatico più ampio, che vede l’estate 2025 potenzialmente tra le più calde degli ultimi anni. Alcuni segnali — come il rafforzamento degli anticicloni africani e la progressiva riduzione del flusso zonale atlantico — puntano verso una stagione dominata da ondate di calore ricorrenti.

Tuttavia, è ancora presto per trarre conclusioni definitive sull’intera estate. Molto dipenderà dalle teleconnessioni atmosferiche, in particolare dall’evoluzione dell’ENSO (El Niño – Southern Oscillation) e del MJO (Madden-Julian Oscillation), che potrebbero influenzare la traiettoria delle masse d’aria anche sull’Europa meridionale.

