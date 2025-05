Previsioni Meteo, Giugno parte col caldo africano: il Sud potrebbe restare sotto l’influenza di aria fresca dai Balcani

MeteoWeb

L’ultima parte di maggio segnerà una svolta nelle condizioni meteo sul Mediterraneo occidentale, con un cambiamento che potrebbe porre fine alla lunga fase instabile che ha caratterizzato buona parte della primavera italiana. I modelli previsionali mostrano con crescente coerenza l’espansione dell’Anticiclone subtropicale africano, destinato a rafforzarsi progressivamente nei pressi della Penisola Iberica e poi sul bacino centrale del Mediterraneo.

Alta pressione in rinforzo: temperature in netto aumento su gran parte dell’Italia

Secondo gli ultimi aggiornamenti, tra fine mese e l’inizio di giugno, l’anticiclone africano potrebbe divenire la figura dominante nello scacchiere barico europeo, estendendo la sua influenza fino alla nostra Penisola. Le temperature sono attese in deciso rialzo, soprattutto al Centro-Sud, dove l’ingresso dell’aria calda subtropicale sarà più diretto.

A testimoniare questo scenario ci sono anche le proiezioni ensemble (spaghetti) riferite alle principali città italiane: Roma e Cagliari mostrano un trend termico in ascesa, con valori ben superiori alle medie del periodo. Già nei primi giorni di giugno, è molto probabile il superamento della soglia dei 30°C in diverse località interne e costiere.

Nord Italia: meno caldo e più instabilità nei primi giorni di giugno

Il Nord Italia potrebbe invece vivere un inizio di giugno più movimentato dal punto di vista meteorologico. A Milano e su buona parte della Pianura Padana, l’innalzamento termico sarà più graduale e frenato dalla persistenza di correnti più umide e instabili, che favoriranno la formazione di temporali pomeridiani, soprattutto sulle aree alpine e prealpine.

Anomalie ECMWF: aria calda a ovest, più fresca a est

Secondo le anomalie termiche previste dal modello ECMWF per il 2 giugno, si conferma una chiara dicotomia tra l’Europa occidentale e quella orientale. Mentre Francia, Penisola Iberica e Italia centro-settentrionale saranno investite da un promontorio caldo di origine subtropicale, l’Europa orientale e il Mediterraneo sud-orientale continueranno ad essere interessati da infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti nordorientali.

Questa configurazione potrebbe temporaneamente mitigare il caldo eccessivo sulle estreme regioni meridionali italiane, come Calabria e Sicilia, dove la fresca ventilazione balcanica potrebbe ridurre la sensazione di calura, almeno nei primissimi giorni del mese.

Le prospettive: verso un’estate anticipata, ma con qualche insidia temporalesca

Nel complesso, l’inizio dell’estate meteorologica (che coincide con il 1° giugno) sembrerebbe dunque impostarsi su basi ben differenti rispetto alla primavera. Il ritorno dell’alta pressione non sarà tuttavia sinonimo di stabilità assoluta: la presenza di contrasti termici nei bassi strati e l’elevata energia disponibile in atmosfera potrebbero ancora generare fenomeni localmente intensi nelle ore pomeridiane, in particolare nelle zone interne e montuose.

I primi picchi termici significativi sono attesi già nella prima settimana di giugno, con le prime vere giornate estive per molte regioni italiane. È dunque consigliabile prestare attenzione alle rapide variazioni del tempo, soprattutto nelle aree soggette a fenomeni convettivi e temporali improvvisi.

Conclusioni

L’Italia si prepara a vivere un inizio di giugno all’insegna del caldo africano e dell’instabilità a tratti, con un Anticiclone subtropicale pronto a imporsi sul Mediterraneo. Sarà solo l’inizio di una lunga estate rovente? Molto dipenderà dalle future dinamiche a scala emisferica, ma i segnali puntano verso una stagione estiva che potrebbe partire col piede sull’acceleratore.

