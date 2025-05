Previsioni Meteo: l’anticiclone africano vacilla a metà giugno, rischio goccia fredda balcanica ed eventi estremi

MeteoWeb

L’estate meteorologica 2025 inizia sotto il segno del cambiamento. Dopo una primavera lunga e stagnante, dominata da blocchi atmosferici persistenti che hanno congelato la dinamica climatica europea, l’intera circolazione emisferica dell’atmosfera nord è entrata in una nuova fase. Una transizione che, secondo gli esperti, potrebbe dettare le condizioni meteo non solo per giugno, ma anche per il cuore dell’estate.

Dalla primavera bloccata a una circolazione più mobile

I primi segnali del cambiamento sono arrivati con l’allentamento del blocco atmosferico che per mesi ha impedito l’arrivo di perturbazioni o dinamiche più mobili sull’Europa. Le onde di Rossby, fondamentali per la distribuzione dell’energia nell’atmosfera, hanno iniziato a rallentare: un chiaro indizio del passaggio verso una configurazione più tipica della stagione estiva.

Non si tratta però di un semplice cambio stagionale. A livello globale è in atto una vera riconfigurazione climatica, legata in gran parte alla fine della fase de La Niña, che ha influenzato per tre anni le dinamiche atmosferiche e oceaniche mondiali.

Il ritorno della convezione tropicale e l’impennata dell’AAM

Con la fine di La Niña, si è sbloccata anche la convezione tropicale sul Pacifico, che durante l’inverno era rimasta quasi del tutto soppressa. Questa riattivazione comporta una redistribuzione dei moti verticali dell’atmosfera e un aumento dell’Angular Momentum Atmosferico (AAM). Quest’ultimo è un indice chiave per comprendere quanto i venti zonali dominino la scena emisferica.

Un AAM in aumento è spesso associato a una maggiore instabilità delle onde atmosferiche, a favore di pattern meteo più mobili e imprevedibili. In altre parole, si esce da una fase “bloccata” e si entra in un periodo di maggiore dinamismo atmosferico.

L’alta pressione africana risale: caldo record in Spagna, instabilità altrove

In questo contesto, si osserva un altro fenomeno cruciale: la risalita della cella di Hadley. Finora piuttosto schiacciata verso sud, la cella sta ora avanzando verso nord, spingendo una campana di alta pressione subtropicale sull’Europa occidentale.

Il risultato è visibile in Spagna, dove si stanno registrando temperature da record per giugno, accompagnate da valori di geopotenziale estremamente elevati. Tuttavia, non tutto il continente è sotto la stessa influenza: mentre l’Iberia cuoce sotto l’anticiclone africano, il sud-est del Mediterraneo mostra una circolazione più debole, con termiche e pressioni inferiori alla norma. Uno squilibrio che potrebbe diventare fonte di instabilità atmosferica.

La rottura delle onde e un nuovo rischio estremo

Alla base di questi cambiamenti c’è un meccanismo meno noto ma fondamentale: la rottura ciclonica delle onde atmosferiche, nota come Cyclonic Wave Breaking (CWB). Si tratta di un processo che interrompe il normale flusso delle onde di Rossby, favorendo la formazione di blocchi di alta pressione stazionari o la discesa di saccature fredde verso sud.

Le attuali simulazioni mostrano che questa dinamica continuerà ad agire anche durante la prima metà di giugno, spingendo l’alta pressione verso l’Europa centro-occidentale. Tuttavia, verso metà mese, una nuova rottura del blocco potrebbe innescare una discesa di aria più fresca dai Balcani verso il Mediterraneo centrale, coinvolgendo anche l’Italia.

Una transizione improvvisa come questa, da caldo estremo a ingresso di aria fresca in quota, è un fattore scatenante di fenomeni violenti: temporali, grandinate, downburst e perfino eventi estremi localizzati non sono da escludere.

Convezione tropicale nel continente marittimo: cosa accadrà a fine giugno?

Un altro elemento da tenere d’occhio è il possibile spostamento della convezione tropicale verso il Maritime Continent, l’area tra Indonesia, Malesia e Australia. Si tratta di una regione cardine per l’equilibrio climatico mondiale e, quando l’attività convettiva si concentra lì, le ripercussioni si fanno sentire anche sull’Europa.

Questo spostamento è favorito da un Indian Ocean Dipole negativo (-IOD), che accentua la convezione tropicale nel Pacifico occidentale. Se confermato, potrebbe portare a un’ulteriore impennata dell’AAM verso fine giugno, con un rinvigorimento dei flussi occidentali e nuove ondate di calore più intense al Sud, ma anche il ritorno dell’instabilità sulle regioni centro-settentrionali.

Estate 2025: dinamica, imprevedibile, da monitorare

Il quadro che si sta configurando per giugno 2025 è altamente complesso e dinamico. La fine del lungo blocco primaverile, la ripresa della convezione tropicale, l’aumento dell’AAM e il possibile coinvolgimento del continente marittimo sono tutti segnali che ci proiettano verso un’estate meno statica e più instabile rispetto agli ultimi anni.

La partenza sembra dunque all’insegna di ondate di caldo intermittenti alternate a rotture brusche, con la concreta possibilità di fenomeni estremi in coincidenza con i cambi di massa d’aria.

Sarà quindi fondamentale seguire passo dopo passo l’evoluzione dei pattern globali, perché l’estate 2025 potrebbe sorprenderci per la sua imprevedibilità e intensità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: