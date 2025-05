Previsioni Meteo Italia: ecco perché non arriva l’estate e cosa aspettarci entro fine maggio

MeteoWeb

Da oltre sei mesi, l’Europa e il Mediterraneo si trovano sotto l’influenza di un’imponente struttura atmosferica di blocco, che sta riscrivendo le consuete dinamiche meteo stagionali. Un’anomalia che non solo ha determinato un’assenza quasi totale di anticicloni stabili sul bacino del Mediterraneo, ma che continua a favorire una circolazione instabile, con impulsi perturbati in ingresso alle medie latitudini.

Il quadro sinottico dominante, ormai attivo da novembre, è segnato dalla frequente e duratura presenza di campi di alta pressione alle alte latitudini, in particolare tra le Isole Britanniche, la Scandinavia meridionale e l’Europa centrale. A queste latitudini, il livello della superficie isobarica di 500 hPa si è mantenuto mediamente tra i 60 e gli 80 metri sopra la norma climatologica. Questo segnale di lungo termine evidenzia una persistente anomalia positiva del geopotenziale, che si traduce in un’atmosfera stabile e spesso secca su una vasta porzione del continente.

Il Mediterraneo resta ai margini dell’anticiclone: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni

In questo scenario, il Mediterraneo centro-occidentale continua a trovarsi in una sorta di “terra di mezzo”, lontano dalla protezione di un anticiclone stabile ma esposto agli effetti laterali di queste strutture bariche anomale. Il risultato? Una prolungata fase meteorologica improntata all’incertezza, con frequenti episodi di instabilità, piogge sparse e temperature spesso inferiori alle medie stagionali.

La prima decade di maggio si è chiusa senza particolari variazioni rispetto al semestre precedente, e anche la seconda decade sembra destinata a ricalcarne le orme. La posizione quasi immobile dell’alta pressione settentrionale continuerà a bloccare l’avanzata dell’anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo, favorendo l’arrivo di nuove infiltrazioni umide e fresche da est o da sud.

Un ciclone afro-mediterraneo in arrivo: attenzione al peggioramento tra il 14 e il 16 maggio

Tra il 14 e il 16 maggio, un nuovo sviluppo ciclonico potrebbe intensificare l’instabilità. Le ultime simulazioni numeriche mostrano la possibile formazione di un ciclone afro-mediterraneo, originato da una depressione in risalita dal Sahara.

Questa struttura, se confermata, andrà a coinvolgere soprattutto le regioni meridionali italiane, apportando precipitazioni anche intense e localmente organizzate. Si tratterebbe di un ulteriore tassello in un contesto atmosferico che da mesi penalizza la stabilità sul nostro Paese, specialmente al Sud e sul versante adriatico.

Rischio nuove irruzioni fredde da est entro il weekend

Ma le sorprese potrebbero non finire qui. Il movimento del ciclone africano potrebbe favorire, nel suo moto verso nord-est, una nuova irruzione di aria fresca dai quadranti orientali. Masse d’aria continentali, richiamate dalla depressione in risalita, potrebbero affluire verso l’Italia tra il 17 e il 19 maggio, rinnovando le condizioni di instabilità e mantenendo le temperature sotto la media.

Uno schema bloccato: le cause e le implicazioni per il clima europeo

Questo tipo di configurazione – tecnicamente chiamata ondulazione di blocco – è tra le più difficili da scardinare, soprattutto quando si consolida per settimane o mesi. La causa è da ricercare in anomalie termiche e dinamiche della corrente a getto, che sembrano aver trovato una loro “zona di equilibrio” nel posizionare l’anticiclone in una fetta di continente ben precisa, lasciando il Mediterraneo in balia di scambi meridiani e di instabilità.

Questa situazione, che si protrae da mesi, ha già inciso profondamente sulla climatologia stagionale europea, portando deficit pluviometrici in Nord Europa e frequenti episodi perturbati sulle medie latitudini. Se non interverranno cambiamenti significativi nel pattern emisferico, è possibile che il trend prosegua almeno fino alla fine di maggio.

Serve attenzione anche in vista dell’estate

Il protrarsi di questa dinamica potrebbe avere implicazioni anche sul prosieguo della stagione. La persistenza di un pattern bloccato rischia di condizionare anche l’inizio dell’estate meteorologica, mantenendo vive condizioni di instabilità soprattutto sull’Italia centro-meridionale.

Al momento, non si intravedono segnali solidi di un ritorno duraturo dell’anticiclone africano. E in assenza di un suo consolidamento, il Mediterraneo continuerà a essere una zona di scontro tra masse d’aria diverse, con tutto ciò che ne consegue in termini di meteo instabile e imprevedibile.

