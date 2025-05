Previsioni Meteo, l’Anticiclone alla conquista dell’Italia ma ci riuscirà solo a metà. Temperature in aumento, però continuerà il maltempo

MeteoWeb

E’ tornato a splendere il sole questa mattina su gran parte d’Italia, seppur con un risveglio molto freddo in cui spiccano i +3°C di L’Aquila e i +5°C di Faenza. Temperature molto più basse rispetto alla norma di fine Maggio, che però aumentano nelle ore diurne tornando gradevoli grazie al soleggiamento. Al Sud abbiamo ancora nubi sparse, soprattutto in Calabria e Sicilia – ma qualcosa c’è anche in Puglia – per la coda della perturbazione che ha portato forti piogge nella notte soprattutto nella Sicilia Sud/Orientale, dove spiccano i 28mm caduti a Pozzallo anche se è stata una piovuta molto estesa su quasi tutta l’isola.

L’ultimo aggiornamento dell’immagine satellitare indica anche un fronte nuvoloso molto intenso che ha raggiunto le Alpi e provoca nubi sparse sull’estremo Nord, in modo particolare nelle aree di confine:

Nei prossimi giorni la situazione meteo cambierà sensibilmente. Già domani, lunedì 26 maggio, inizierà un lento e graduale rialzo termico che riporterà in un paio di giorni le temperature nuovamente nella norma del periodo. Non farà affatto caldo, dal punto di vista climatico, ma l’impressione sarà quella dell’improvviso arrivo del calco in quanto le temperature risaliranno nella norma di fine maggio dopo un lungo periodo di freddo anomalo, e quindi come se niente fosse avremo valori diurni a ridosso dei +30°C in tutt’Italia, che è la norma di questo periodo dell’anno.

Attenzione, però, alla lotta tra figure bariche che proveranno a contendersi l’Italia. L’Anticiclone, che sarà molto forte su Spagna e Portogallo, proverà a conquistare anche il nostro Paese ma non ci riuscirà agevolmente per le resistenze fresche e cicloniche di origine atlantica in scorrimento sull’Europa centrale e balcanica. L’Italia, quindi, rimarrà esposta a correnti più fresche e instabili che determineranno varie fasi di maltempo nel corso della settimana entrante:

Di conseguenza, avremo precipitazioni anche intense. Anzi, proprio l’aumento delle temperature scatenerà temporali più forti rispetto a quelli – già localmente distruttivi – che si sono verificati nelle ultime settimane, con grandinate devastanti e numerosi tornado.

Domani, lunedì 26 maggio, avremo i primi forti temporali al Nord, martedì 27 fenomeni di maltempo estesi e diffusi in tutto il Centro/Nord, e poi a metà settimana forti temporali pomeridiani e instabilità anche al Centro/Sud. Di nuovo, nel prossimo weekend e nei primi giorni di Giugno, forte maltempo con intensi temporali su tutte le Regioni del Nord:

Intanto già domani, lunedì 27 maggio, attenzione al pomeriggio temporalesco che provocherà forti nubifragi e intensi temporali soprattutto in Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia ma anche in Abruzzo, come indicato dalla precisa mappa del modello Moloch del CNR:

