Previsioni Meteo Lombardia: ancora instabilità e variabilità nei prossimi giorni

“Una circolazione di bassa pressione persiste sulla Francia, mantenendo instabilità sulla Lombardia fino alla giornata di sabato, quando questo minimo si allontana verso ovest lasciando comunque sull’Italia settentrionale aria umida che causerà condizioni di variabilità, con possibilità di rovesci, specie sui rilievi. Da domenica il livellamento della pressione in quota e la presenza di umidità nei bassi strati porterà condizioni di variabilità, dal pomeriggio un aumento della nuvolosità, possibilità di precipitazioni fino a lunedì. Martedì, un minimo sulla Francia sarà responsabile dell’aumento delle precipitazioni sulla Lombardia. Nella giornata di mercoledì l’allontanamento del minimo verso ovest, porterà condizioni migliori, anche se ancora variabili, sulla Lombardia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi prevalentemente nuvoloso con possibili schiarite e fenomeni convettivi che genereranno, specie in pianura, una nuvolosità più cumuliforme.

Precipitazioni: deboli sparse, con possibili rovesci anche temporaleschi in pianura e prealpi, in diminuzione in serata. Neve oltre i 2000 metri.

Temperature: in pianura massime tra i 20 e 21 °C.

Zero termico: tra 2200 e 2400 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, sui rilievi deboli o molto deboli variabili. Nel primo pomeriggio intensificazione della ventilazione da nord sui settori occidentali mentre verso sera generale attenuazione, salvo locali rinforzi associati ai rovesci.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvoloso o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, poi ampie schiarite in pianura e nuvolosità più presente sui rilievi.

Precipitazioni: a carattere di rovescio fino a mattino al confine tra fascia prealpina occidentale e pianura fino al mantovano, possibili deboli piogge anche sull’Appennino. Nel pomeriggio deboli sparse sulle Prealpi e Alpi, in esaurimento in serata.

Temperature: minime stazionarie e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 10 e 12 °C, massime tra i 20 e 22 °C.

Zero termico: tra 2400 e 2600 metri, poi nel pomeriggio in rialzo fino a 2800 metri.

Venti: deboli o molto deboli, da est in pianura e di direzione variabile sui rilievi; generale attenuazione verso sera.

