Previsioni Meteo Lombardia: domani piogge diffuse

Da stasera il progressivo indebolimento del campo di alta pressione ed un flusso nordoccidentale più freddo in quota, porterà dal pomeriggio della giornata di lunedì precipitazioni diffuse a partire dai settori settentrionali. Da martedì tarda serata espansione di un promontorio che garantirà nella giornata di mercoledì condizioni stabili, con cielo prevalentemente sereno e assenza di precipitazione: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo al mattino sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sulle Prealpi centro orientali.

Precipitazioni: al mattino deboli precipitazioni sulle Prealpi centro orientali, nel pomeriggio deboli diffuse, localmente anche moderate.

Temperature: minime e massime in lieve aumento.

Zero termico: da 3000 a 3200 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli variabili, in montagna deboli a regime di brezza.

