Previsioni Meteo Lombardia: domenica tornano nubi e piogge

MeteoWeb

“Un ampio promontorio da sudovest assicura sulla regione tempo stabile con giornate soleggiate e assenza di precipitazioni, tranne locali fenomeni convettivi. Il cedimento della struttura già dalla giornata di domenica porta invece una fase blandamente instabile, con maggiore nuvolosità e precipitazioni a carattere continuo. Temperature in costante aumento fino a domenica, poi diminuzione delle massime che si manterranno però sempre nella media stagionale“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti su Alpi e Prealpi dal mattino.

Precipitazioni: deboli o molto deboli locali sulle Alpi, ma non esclusi rovesci o piovaschi sulle Prealpi dalla tarda mattinata.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minime tra 14 e 16 °C, massime tra 29 e 33 °C.

Zero termico: tra 3800 e 4000 metri.

Venti: in pianura deboli orientali, in montagna deboli o molto deboli a regime di brezza nelle valli. In generale attenuazione dalla sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.