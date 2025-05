Previsioni Meteo Lombardia: fronte freddo in avvicinamento

MeteoWeb

“Oggi graduale cedimento della pressione per la discesa dal Nord Atlantico di aria più fredda. In Lombardia dal pomeriggio precipitazioni generalmente deboli sparse su Alpi e Prealpi. Da giovedì la rimonta della pressione dall’Atlantico al bacino del Mediterraneo garantirà giornate soleggiate fino al pomeriggio di sabato, quando saranno possibili locali rovesci e temporali, soprattutto su Alpi e Prealpi, ma altrove comunque soleggiato. Da domenica un fronte freddo in avvicinamento da nord porterà aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con nubi alte.

Precipitazioni: assenti, salvo locali piovaschi sulle Alpi.

Temperature: minime e massime in lieve aumento. In pianura minimi tra 13 e 18 °C, massime tra 24 e 28 °C.

Zero termico: tra 3200 e 3400 metri, dal tardo pomeriggio in risalita fino intorno a 4000 metri.

Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, su Alpi e Prealpi moderato da nord sulle creste a carattere di Fohen, in attenuazione in serata.

