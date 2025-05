Previsioni Meteo Lombardia: oggi primo peggioramento, poi nuova perturbazione

MeteoWeb

Situazione meteorologica più variabile a causa di un bassa pressione sulla Penisola Iberica in avvicinamento. A tratti molte nubi, piogge, temperature massime in calo e vento localmente moderato con raffiche forti. All’inizio della prossima settimana è prevista un’altra perturbazione da nordovest che influenzerà le condizioni, con alta probabilità di tempo nuvoloso e piogge: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi inizialmente sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità, soprattutto in montagna.

Precipitazioni: nel tardo pomeriggio e in serata piogge diffuse sui settori settentrionali, localmente anche di forte intensità.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 13 °C, massime intorno a 26 °C.

Zero termico: tra 2800 e 3300 metri. In serata in lieve calo.

Venti: in rinforzo da sud, a partire dei settori sudoccidentali. Dal pomeriggio localmente raffiche forti, in serata anche probabilità di raffiche molto forti in montagna.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo generalmente molto nuvoloso.

Precipitazioni: piogge diffuse, in movimento verso sud. Neve oltre 2100 metri circa.

Temperature: minime generalmente stazionarie, massime in calo.

Zero termico: tra 2300 e 2800 metri.

Venti: in pianura deboli o moderati da est, in montagna generalmente deboli di direzione variabile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.