Previsioni Meteo Lombardia: rovesci e temporali domani e sabato

“Martedì pomeriggio una perturbazione con residui di pioggia si sposta verso est, seguita da una diminuzione della nuvolosità sulla Lombardia. Si prevedono poi giornate ben soleggiate a tratti ma nella seconda parte di mercoledì e sabato sono previsti rovesci e temporali locali soprattutto su Alpi e Prealpi. Il sole sarà alternato da nuvole alte passeggere con venti settentrionali in quota e temperature massime in aumento con punte prossime ai 30°C in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella prima parte del giorno sereno o poco nuvoloso con passaggio di nubi alte e prevalentemente sottili. Nel pomeriggio, soprattutto sui settori settentrionali, aumento delle nubi fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: possibili dal pomeriggio sotto forma di locali rovesci o temporali su Alpi e Prealpi centrali e orientali. Non si escludono isolati acquazzoni sulla pianura e sull’Appennino.

Temperature: minime generalmente stazionarie o in lieve calo, massime in aumento. In pianura minime tra 13 e 16 °C, massime tra 24 e 28 °C.

Zero termico: tra 2900 e 3400 metri.

Venti: deboli o molto deboli di direzione variabile. Dal tardo pomeriggio in rinforzo da sud sul pavese e da nord su Alpi e Prealpi.

Altri fenomeni: nel primo mattino, sulla Bassa Pianura meridionale, possibili locali riduzioni della visibilità.

