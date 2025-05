Previsioni Meteo Lombardia: temporali all’orizzonte

MeteoWeb

“Una rimonta anticiclonica proveniente da sud migliora le condizioni sulla Lombardia portando una temporanea fase di stabilità. Giornate soleggiate specialmente in pianura, con possibilità però di precipitazioni a carattere di rovescio. Giovedì la discesa di una saccatura dal nord-est perturba la stabilità e già dalla serata di giovedì ci sarà un rinforzo dei venti in pianura e precipitazioni a possibile carattere di temporale. La rotazione del fronte freddo associato a questa saccatura avviene sull’Europa nord-orientale, motivo per cui già da venerdì le condizioni miglioreranno nuovamente“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo poco nuvoloso per tutto il giorno specie sui rilievi, in pianura nuvolosità bassa per lo più sui settori occidentali mentre sui settori orientali cielo sereno.

Precipitazioni: deboli o molto deboli sui rilievi. Possibili rovesci specie sulle Prealpi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 10 e 12 °C, massime tra 23 e 28 °C.

Zero termico: tra 2400 e 2600 metri, in rialzo dal primo pomeriggio fino a 3000 metri.

Venti: molto deboli in pianura di direzione variabile; sui rilievi deboli a regime di brezza.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.