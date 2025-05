Previsioni Meteo Lombardia: temporali dal pomeriggio, anche in pianura

MeteoWeb

“Le attuali condizioni di tempo soleggiato e stabile lasceranno spazio all’ingresso di una veloce perturbazione proveniente dall’Atlantico, che a partire dal pomeriggio odierno provocherà la formazione di locali rovesci e temporali, dapprima sui rilievi, ma dalla prossima notte anche su parte della pianura. Localmente, sono attese precipitazioni molto abbondanti. Già da martedì pomeriggio il tempo è destinato a migliorare, con il sole che sarà protagonista per i giorni successivi, eccezion fatta per isolate piogge sui rilievi. In questa fase le temperature sono previste in marcato aumento, con punte prossime ai 30 °C tra giovedì 29 e sabato 31“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella prima parte del giorno cielo generalmente molto nuvoloso. Dal pomeriggio diminuzione della nuvolosità a partire da ovest.

Precipitazioni: nella notte diffuse sui settori settentrionali, localmente forti o molto forti. Non si escludono isolati temporali. In mattinata in spostamento verso sudest sui settori centrali e meridionali, in successiva attenuazione. Dal pomeriggio possibili isolati piovaschi.

Temperature: minime generalmente stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. In pianura minime tra 13 e 16 °C, massime tra 20 e 25 °C.

Zero termico: tra 2500 e 3000 metri.

Venti: deboli di direzione variabile. Nella notte e al primo mattino rinforzi tra Prealpi e alta pianura in concomitanza con il passaggio dei temporali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.