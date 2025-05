Previsioni Meteo Lombardia: variabilità da giovedì, temperature in calo

MeteoWeb

“Sulla Lombardia il cambio del regime meteorologico porterà un miglioramento del tempo con ampie schiarite e temperature in aumento. A partire da giovedì pomeriggio correnti settentrionali causeranno condizioni meteorologiche più variabili, con nubi passeggere e rovesci locali; fino a venerdì mattina anche forti raffiche di vento. A seguire, un’aria più fresca in arrivo e temperature in calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte e al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio passaggio di nubi da nord verso sud.

Precipitazioni: sui settori orientali a carattere di rovescio o temporale dal pomeriggio. L’intensità sarà debole o moderata ma senza escludere locali fenomeni forti. Neve oltre i 1800 metri.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime tra 10 e 15 °C, massime tra 23 e 28 °C.

Zero termico: tra 2500 e 3000 metri, nella sera in abbassamento tra 2000 e 2500 metri.

Venti: al mattino deboli variabili. Nel pomeriggio rinforzi da nord con raffiche localmente anche forti; in serata, in pianura moderati da est con possibile raffiche più intense.

