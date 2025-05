Previsioni Meteo Lombardia: variabilità e piogge nei prossimi giorni

MeteoWeb

Da oggi il livellamento della pressione in quota e la presenza di umidità nei bassi strati porterà condizioni di variabilità, dal pomeriggio un aumento della nuvolosità, possibilità di precipitazioni fino a domani. Martedì un minimo sulla Francia sarà responsabile dell’aumento delle precipitazioni. Nella giornata di mercoledì l’allontanamento del minimo verso Ovest, porterà condizioni migliori, anche se ancora variabili: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità variabile.

Precipitazioni: al mattino deboli diffuse sulla pianura, poi deboli diffuse su tutta la regione, con maggiore intensità sulla pianura occidentale e centrale.

Temperature: minime stazionarie e massime in lieve calo.

Zero termico: tra 2600 e 3000 metri.

Venti: in pianura deboli al mattino variabili, al pomeriggio da sud e alla sera da est, in montagna deboli variabili.

