Previsioni Meteo, Estate in bilico: forte maltempo e grandinate tra Nord e Centro Italia a inizio giugno

Italia nella morsa dell’instabilità a inizio giugno. Nonostante il primo assaggio d’estate, nuove perturbazioni minacciano il Paese con piogge, temporali e grandinate. Con l’avvicinarsi della Festa della Repubblica, l’Italia si prepara a un brusco cambiamento del tempo. Dopo alcuni giorni dominati da sole e temperature elevate, la tregua estiva sembra destinata a interrompersi bruscamente. Tra lunedì 2 e martedì 3 giugno 2025, una nuova perturbazione in arrivo dall’Europa occidentale si abbatterà sulla nostra Penisola, portando con sé un’intensa fase di maltempo.

Il colpevole? Una vasta depressione atlantica, che spingerà verso sud-est un fronte perturbato carico di energia, pronto a scatenare temporali, piogge abbondanti, colpi di vento e perfino grandinate.

Caldo africano in arrivo… ma sarà solo un’illusione

Nei giorni immediatamente precedenti, il tempo sarà condizionato da una temporanea rimonta dell’anticiclone subtropicale africano, che garantirà condizioni di apparente stabilità atmosferica. Le temperature saliranno sensibilmente, con punte di 34-35°C al Sud, in particolare su Sicilia, Calabria e Puglia.

Tuttavia, gli esperti mettono in guardia: si tratterà di una “fiammata prefrontale”, tipica delle fasi che precedono un peggioramento importante. In pratica, l’aria calda e umida che si accumulerà nei bassi strati fungerà da innesco ideale per fenomeni convettivi intensi quando arriverà il fronte freddo in discesa dal Nord Europa.

Lunedì 2 giugno: Festa della Repubblica sotto l’incubo dei temporali

La giornata festiva inizierà con cieli sereni e clima caldo su gran parte del territorio, ma sarà solo la calma prima della tempesta. Già dalla tarda mattinata, le prime celle temporalesche si svilupperanno sull’arco alpino centro-orientale, per poi estendersi rapidamente verso le pianure del Veneto, Friuli Venezia Giulia e l’alta Emilia-Romagna.

Le aree più a rischio vedranno temporali violenti, con la possibilità di nubifragi, grandinate localmente estese e forti raffiche di vento. Le zone pedemontane saranno le più esposte, ma non si escludono fenomeni anche su Torinese, Veronese, Udinese e aree interne dell’Appennino settentrionale.

Sud Italia: instabilità in arrivo anche su Campania, Basilicata e Puglia

Nonostante il dominio dell’anticiclone africano, anche il Sud Italia sarà parzialmente coinvolto. Nelle ore centrali di lunedì si attiveranno impulsi instabili lungo l’Appennino meridionale, con temporali sparsi su zone interne e rilievi, in particolare su Campania, Basilicata e alta Puglia.

Martedì 3 giugno: il fronte si sposta verso il Centro-Sud

Il giorno successivo, la perturbazione si muoverà rapidamente verso sud-est, interessando le regioni centrali e meridionali. Le zone più colpite saranno Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, dove si attendono rovesci intensi e temporali improvvisi, accompagnati da calo termico anche di 6-8°C rispetto ai giorni precedenti.

Anche in questo caso, i fenomeni potrebbero assumere carattere localmente severo, specie nelle aree interne e lungo i rilievi.

Anticiclone africano ancora debole e instabile

Ciò che emerge da questo quadro è la fragilità della struttura anticiclonica africana, che non riesce ad affermarsi in modo duraturo sulla nostra Penisola. Anche a inizio giugno, le correnti fresche nord-atlantiche continueranno a infiltrarsi, alimentando contrasti termici favorevoli allo sviluppo di fenomeni estremi.

In sintesi: cosa aspettarsi tra il 2 e 3 giugno

Lunedì 2 giugno : bel tempo al mattino, poi temporali forti al Nord , soprattutto Nord-Est e prealpi ; rovesci anche al Centro-Sud , più isolati.

: bel tempo al mattino, poi , soprattutto e ; rovesci anche al , più isolati. Martedì 3 giugno : fronte in transito verso Centro e Sud ; temporali intensi tra Marche , Abruzzo , Molise , Puglia .

: fronte in transito verso e ; tra , , , . Temperature : inizialmente elevate per effetto prefrontale (fino a 35°C al Sud ), in calo dal 3 giugno.

: inizialmente elevate per (fino a ), in dal 3 giugno. Rischi principali: nubifragi, grandinate, raffiche di vento.

Conclusioni: estate in stand-by, l’instabilità resta dietro l’angolo

Il mese di giugno parte sotto il segno dell’incertezza meteorologica. Nonostante qualche tentativo del caldo africano di imporsi, le perturbazioni atlantiche continuano a dettare legge, impedendo all’estate di decollare stabilmente.

