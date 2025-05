Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 15 giugno

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 15 giugno.

19 – 25 Maggio 2025

Nella prima settimana, si evidenzia una flessione del campo di pressione dovuta ad un’estesa saccatura presente sul Nord Europa. Questo comporta una tendenza pluviometrica al di sopra delle medie al Centro-Nord, mentre al Sud invece saranno nella media con le temperature che saranno al di sotto al Centro-Nord ed in media al Meridione.

26 Maggio – 01 Giugno 2025

Nella seconda settimana, la circolazione atmosferica si presenterà in prevalenza zonale con possibile instabilità termo-convettiva pomeridiana a ridosso dei rilievi montuosi del Paese; valori che dovrebbero permanere generalmente nella media del periodo, sia per le precipitazioni che per le temperature.

02 – 08 Giugno 2025

Permane anche nella terza settimana un flusso per lo più zonale, ma con una lieve risalita del geopotenziale, di conseguenza le temperature saranno superiori alla media rispetto ai valori climatologici del periodo su buona parte delle regioni centro-meridionali, in media al Nord, mentre le precipitazioni saranno nella media al Nord ed inferiori alla media sul resto del Paese.

09 – 15 Giugno 2025

Nell’ultima settimana, il quadro sinottico mostra un promontorio sul Mediterraneo centrale e conseguentemente anche sull’Italia, portando sia le precipitazioni che le temperature a valori che saranno al di sotto delle medie stagionali.