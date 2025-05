Previsioni Meteo Piemonte: temporali e grandine, attenzione oggi pomeriggio

MeteoWeb

“Il Piemonte si trova all’interno di una vasta area depressionaria, con deboli flussi umidi e instabili che ci investiranno a più riprese da oggi fino all’inizio della prossima settimana. Più nel dettaglio, persistono condizioni di decisa instabilità per il pomeriggio odierno, con rovesci e temporali localmente forti ed associati a possibili grandinate di piccole dimensioni che si innescheranno a partire dalla fascia alpina occidentale e sudoccidentale in successivo lento transito sulle pianure; è prevista un’attenuazione dei fenomeni in serata. Domani permarranno rovesci e temporali sui rilievi, ma le pianure saranno interessate al più da deboli rovesci sparsi. Nuova attenuazione da sabato sera fino alle ore centrali di domenica, quando si assisterà a una decisa ripresa dell’attività temporalesca a partire da Cuneese e basso Torinese, in successiva estensione al resto della regione. Debolmente instabile anche lunedì“: è quanto riporta il bollettino meteo pubblicato oggi da Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con persistenti nubi cumuliformi sui rilievi e parziali schiarite altrove dalla tarda mattinata. Rovesci o temporali generalmente deboli sui rilievi e sul Cuneese; altrove rovesci isolati, meno probabili sulle pianure orientali. Generale esaurimento dei fenomeni in serata. Zero termico in rialzo fino ai 2700-2800 m nel pomeriggio; nuovo debole calo in serata. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli; occidentali sulle Alpi in rotazione da sud-ovest in tarda serata, deboli con locali rinforzi moderati da est nord-est altrove.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.