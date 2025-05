Previsioni Meteo Piemonte: temporali e locali nubifragi a inizio settimana

MeteoWeb

Dopo il weekend all’insegna del bel tempo, tornano le piogge in Piemonte. Il meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) prevede dal pomeriggio di lunedì 19 maggio, l’avvicinamento di una depressione atlantica, responsabile di un peggioramento del tempo, più marcato nella giornata di martedì 20. La prima fase temporalesca è attesa nella notte tra lunedì e martedì e sarà seguita – secondo le previsioni di Arpa – da precipitazioni diffuse con locali nubifragi.

Un temporaneo miglioramento è previsto nella mattinata di mercoledì 21 “grazie all’allontanamento verso est della depressione atlantica, prima della discesa di una nuova saccatura atlantica a ovest delle Alpi”.

