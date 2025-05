Previsioni Meteo shock: cambia tutto dal 20 maggio, ecco chi sarà colpito più duramente

MeteoWeb

La tregua del bel tempo sta per finire. Dopo alcuni giorni caratterizzati da condizioni prevalentemente stabili e soleggiate su gran parte del Paese, una nuova perturbazione atlantica si prepara a investire l’Italia a partire da martedì 20 maggio, riportando piogge diffuse, temporali e un brusco calo delle temperature massime. A guidare questo cambiamento sarà un ciclone in discesa dalla Penisola Iberica, destinato a generare effetti marcati su diverse regioni, in particolare al Nord e parte del Centro.

Un peggioramento repentino: si parte dal Nord-Ovest

Il maltempo si farà sentire già dalle prime ore di martedì sul Nord-Ovest, dove si assisterà a un rapido aumento della copertura nuvolosa e all’arrivo delle prime piogge sparse, soprattutto su Piemonte e Liguria. Con il passare delle ore, i fenomeni si intensificheranno assumendo carattere temporalesco, in particolare nel pomeriggio e in serata, quando anche Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia saranno coinvolte.

Piemonte: rischio nubifragi e forti venti

Nel Piemonte, il peggioramento sarà preceduto da una fase instabile nella notte tra lunedì e martedì, con temporali notturni e un successivo peggioramento martedì, quando la depressione si posizionerà sul Golfo Ligure. Le piogge si faranno diffuse e persistenti, con rischio di nubifragi localizzati. Migliora temporaneamente mercoledì mattina, con il progressivo allontanamento della struttura depressionaria verso est.

Precipitazioni : moderate su tutta la regione, intense nelle ore centrali.

: moderate su tutta la regione, intense nelle ore centrali. Temperature : minime in aumento, massime in calo.

: minime in aumento, massime in calo. Venti: inizialmente da sud sulle Alpi, poi rotazione da nord-est; Scirocco sull’Appennino, tramontana nel pomeriggio.

Liguria: nuvole e temporali in arrivo dal Ponente

La Liguria vedrà le prime piogge già nella notte tra lunedì e martedì sui settori interni del Ponente. Il cielo si manterrà coperto, con qualche schiarita più probabile sullo Spezzino. Ma sarà nel pomeriggio-sera di martedì che il peggioramento si intensificherà: temporali localmente forti si sposteranno dall’estremo Ponente verso il centro e levante della regione.

Venti: inizialmente meridionali, poi rotazione a nord nel Ponente.

Lombardia: rovesci e temporali nel pomeriggio

La Lombardia sarà interessata da una giornata decisamente instabile. La mattina inizierà con cieli coperti e piogge diffuse, soprattutto su Alpi, Prealpi e alta pianura. Nel corso del pomeriggio si svilupperanno rovesci e temporali, specie sui settori centro-meridionali.

Temperature : minime tra 15-17°C, massime in calo sui 22-24°C.

: minime tra 15-17°C, massime in calo sui 22-24°C. Venti: deboli orientali in pianura; in quota da sud-est e sud-ovest.

Veneto: rovesci e temporali in aumento

Nel Veneto la giornata sarà dominata da cieli nuvolosi con tendenza a peggioramento dal pomeriggio, quando l’instabilità si accentuerà in tutta la regione. Attesi rovesci e temporali anche intensi, con venti meridionali moderati o tesi in pianura.

Precipitazioni : più frequenti e intense nella seconda parte della giornata.

: più frequenti e intense nella seconda parte della giornata. Temperature: in calo durante il giorno, dopo un lieve aumento notturno.

Friuli Venezia Giulia: peggioramento nel pomeriggio

Martedì anche il Friuli Venezia Giulia sarà coinvolto dal peggioramento. Dopo una mattinata grigia e con piogge deboli, nel pomeriggio è attesa una nuova fase di instabilità più marcata: si svilupperanno rovesci e temporali sulla fascia montana, con possibile estensione alla pianura, soprattutto nei settori di Pordenone e Udine.

Centro e Sud: piogge in estensione anche a Toscana, Lazio e Campania

Il fronte perturbato non si limiterà al Nord: già nel pomeriggio-sera di martedì raggiungerà le regioni centrali tirreniche, con temporali sulla Toscana e piogge sparse su Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Più al Sud la situazione resterà in prevalenza soleggiata per gran parte della giornata, ma Campania e alta Puglia potranno vedere un aumento della nuvolosità e prime piogge tra il tardo pomeriggio e la sera.

Anche la Sardegna sarà coinvolta sin dalla mattinata, con piogge diffuse, segno del rapido avanzamento della saccatura.

Attenzione alla nuova fase di maltempo

L’Italia si prepara a una nuova fase perturbata, con una dinamica piuttosto classica per il mese di maggio, ma non per questo meno insidiosa. Le regioni settentrionali saranno le prime a fare i conti con temporali forti, nubifragi e venti sostenuti, ma entro martedì sera il peggioramento coinvolgerà buona parte del Centro e in parte anche il Sud.

