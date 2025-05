Previsioni Meteo shock per maggio: freddo fuori stagione e rischio maltempo esteso

MeteoWeb

Il mese di maggio si aprirà con uno scenario atmosferico ben diverso da quello stabile e soleggiato che ha caratterizzato la fine di aprile. Secondo le ultime analisi condotte sui dati probabilistici del modello europeo ECMWF, si conferma un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche a partire dal 5 maggio. Un vero e proprio shock termico e barico è in arrivo sull’Italia, causato dalla discesa di una saccatura artica che interromperà bruscamente l’influenza del promontorio subtropicale.

Un’irruzione artica scuote l’Europa: cosa succederà in Italia?

A partire dal 5 maggio, si attiverà un blocco anticiclonico sulle Isole Britanniche che fungerà da “ponte” per un’irruzione di aria fredda artica diretta verso l’Europa centrale. Tale dinamica determinerà un drastico abbassamento delle temperature anche sul nostro Paese, con un calo termico fino a 10°C entro l’8 maggio, inizialmente al Nord, poi in estensione verso Sud.

Questa interazione tra masse d’aria molto diverse darà origine a fenomeni temporaleschi intensi, tipici dei fronti freddi estivi. Anche se è ancora prematuro individuare con precisione le aree più colpite, le regioni del Nord e del Centro sembrano le più esposte.

Cut-off e instabilità: scenari piovosi anche nella seconda decade del mese

Non si tratterà di un evento isolato. L’evoluzione successiva prevede che la saccatura artica si isoli in quota, generando una “goccia fredda” in grado di mantenere condizioni di forte instabilità sulla penisola italiana.

Le anomalie delle precipitazioni previste dal modello ECMWF per il periodo 5-12 maggio mostrano un chiaro segnale di piogge sopra la media sul Centro-Nord, con fenomeni meno marcati ma comunque presenti anche al Sud.

Verso metà maggio: il fronte polare rimane basso, ancora piogge in vista

La tendenza per la seconda metà della prima decade e l’inizio della seconda (12-19 maggio) non sembra segnare un ritorno alla stabilità. L’analisi delle anomalie di geopotenziale a 500 hPa indica la persistenza di un fronte polare basso, questa volta alimentato da correnti nordatlantiche piuttosto che artiche. Il risultato sarà un abbassamento dei geopotenziali sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, con interessamento di Spagna, Italia e Grecia.

Il blocco anticiclonico sull’Atlantico settentrionale continuerà a deviare le correnti perturbate verso sud, dove l’interazione con le acque più calde del Mediterraneo potrà generare nuove ciclogenesi intense. In questa fase, il segnale delle piogge si sposta verso il Centro-Sud, con precipitazioni anche abbondanti rispetto alla media del periodo.

Attenzione alla natura probabilistica di queste tendenze

È fondamentale ricordare che le proiezioni descritte si basano su scenari probabilistici e non su previsioni deterministiche a breve termine. L’affidabilità di questi segnali è alta per individuare la tendenza generale del periodo, ma i dettagli locali, come la localizzazione esatta dei temporali o l’intensità delle piogge, restano soggetti a margini di incertezza.

Conclusioni: maggio potrebbe sorprendere con clima instabile e temperature sotto la media

Alla luce di quanto emerso dalle ultime elaborazioni modellistiche, è plausibile attendersi un inizio di maggio piuttosto turbolento, con fasi di instabilità prolungata e temperature sensibilmente inferiori alla norma. Una notizia che può rappresentare un sollievo per le riserve idriche e l’agricoltura in alcune aree, ma che impone cautela nella programmazione di eventi all’aperto e negli spostamenti.

