Previsioni Meteo Toscana: oggi spiccata variabilità, rovesci temporaleschi nel pomeriggio

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi spiccata variabilità con isolate pioviggini in mattinata tra Mugello e Casentino; nel pomeriggio locali rovesci temporaleschi nelle zone interne ed in particolare in prossimità dei rilievi.

Venti: da deboli a moderati occidentali.

Mari: mossi con moto ondoso in attenuazione.

Temperature: quasi stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso con maggiori addensamenti sul nord della regione, associati a piogge sparse già in mattinata. Nella seconda parte della giornata possibilità di locali piogge e temporali anche sulle zone interne, in particolare su quelle centro meridionali.

Venti: di Scirocco in rotazione a Libeccio, moderati o forti sulla costa, deboli sulle zone interne.

Mari: da mossi a molto mossi a nord dell’Elba, poco mossi a sud.

Temperature: stazionarie.

Venerdì 23 variabile con possibilità di isolati rovesci più frequenti in mattinata.

Venti: deboli variabili con componente settentrionale.

Mari: da molto mossi a mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Sabato 24 poco nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio con possibilità di brevi rovesci o isolati temporali più frequenti sulle zone centro meridionali.

Venti: deboli nord orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

