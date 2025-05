Previsioni Meteo USA e Canada: cosa aspettarsi dall’estate 2025 secondo ECMWF, NOAA, UKMO e NMME

MeteoWeb

Con l’arrivo dell’estate meteorologica, il Nord America si prepara ad affrontare una stagione caratterizzata da importanti anomalie atmosferiche. I principali modelli climatici — ECMWF, UKMO, NMME e NOAA — disegnano scenari coerenti, ma con alcune sfumature regionali da non sottovalutare. Tra ondate di calore, instabilità a est e cambiamenti nei pattern di pressione, l’estate 2025 si prospetta intensa, ma non priva di sorprese.

Uno sguardo alla transizione primavera-estate

Prima di analizzare l’estate vera e propria, è utile osservare cosa è accaduto nella stagione primaverile. I mesi di marzo, aprile e maggio 2025 sono stati dominati da una persistente area di bassa pressione sul Canada e da un’anomala tendenza alla bassa pressione sugli Stati Uniti centrali. Un evento chiave è stato il forte riscaldamento stratosferico improvviso (SSW) registrato a marzo, che ha temporaneamente collassato il Vortice Polare, influenzando la circolazione atmosferica nelle settimane successive.

Il risultato? Temperature insolitamente calde negli USA centrali e orientali, mentre il Canada ha sperimentato fasi più fredde del normale. Le precipitazioni sono risultate superiori alla media su ampie aree degli Stati Uniti orientali, per effetto delle frequenti intrusioni di aria umida e instabile.

Fine de La Niña: un’atmosfera senza guida dominante

Con la fine della fase fredda de La Niña, l’atmosfera sembra entrare in una nuova fase priva di un segnale ENSO dominante. Dopo anni in cui il Pacifico equatoriale ha influenzato profondamente i pattern atmosferici globali, non esiste più un driver chiaro che guidi il comportamento meteorologico sul Nord America. Questo rende le previsioni più complesse, ma anche più interessanti.

Già a marzo 2025, si osservavano anomalie calde nel Pacifico orientale, segno di una possibile transizione verso una fase neutra o addirittura El Niño, ma non ancora abbastanza strutturata per influenzare l’estate in modo diretto.

Previsioni meteo per giugno 2025: Stati Uniti divisi in due

Secondo le ultime proiezioni, la prima parte di giugno sarà dominata da una configurazione a dipolo:

Una bassa pressione persistente sul Canada si estenderà verso gli Stati Uniti orientali , portando con sé instabilità e flussi freschi settentrionali .

si estenderà verso gli , portando con sé e . Al contrario, una cresta anticiclonica si svilupperà sul settore occidentale degli USA e nel Pacifico nordoccidentale, favorendo un clima più stabile e caldo.

Questa configurazione porterà a temperature sotto la media sugli Stati Uniti centro-orientali, mentre l’ovest e il nord degli USA, insieme al Canada meridionale, sperimenteranno valori termici sopra le medie stagionali.

Anche il regime delle precipitazioni sarà influenzato da questa dinamica: più piogge del normale sono attese sugli USA orientali e sudorientali, mentre il centro-nord e l’ovest del continente resteranno più asciutti.

Estate 2025: le proiezioni stagionali modello per modello

ECMWF (Centro Europeo)

Il modello europeo prevede per luglio, agosto e settembre 2025 una bassa pressione persistente sul Canada settentrionale, mentre una zona di alta pressione si estenderà dal Pacifico nordoccidentale verso il Midwest. Questa configurazione favorirà temperature elevate su USA centro-settentrionali e sul Canada meridionale, mentre le aree orientali resteranno più protette da ondate di calore estreme grazie a una perturbazione persistente.

Le piogge saranno inferiori alla norma su ovest, centro e nord degli USA e su gran parte del Canada meridionale. Al contrario, più piogge sono attese su Canada nordico, Canada occidentale e USA orientali.

UKMO (Met Office britannico)

Le simulazioni dell’UKMO sono in linea con ECMWF: alta pressione più presente sul Nord America grazie a un arretramento della bassa pressione sul Canada nordorientale. Il modello mostra temperature anomale su USA occidentali e nordorientali, oltre che sul sud del Canada.

Precipitazioni inferiori alla norma si estenderanno su USA centro-nord e Canada meridionale, mentre condizioni più umide si preannunciano su sudovest USA e Canada settentrionale. Le regioni sudorientali degli Stati Uniti, infine, mostrano una tendenza a piogge normali o lievemente sopra la media.

NMME (Multi-model ensemble USA)

Il sistema NMME mostra un pattern simile: alta pressione su USA settentrionali e Canada sudoccidentale, ma con una rottura sulla costa orientale che limiterà le anomalie calde.

Le temperature più elevate interesseranno USA occidentali, Midwest e nordest. Il sudest USA avrà una probabilità minore di anomalie calde grazie a flussi più umidi e instabili. Il quadro pluviometrico prevede piogge scarse su centro-nord USA e Canada meridionale, mentre USA orientali e Canada nordoccidentale saranno più piovosi.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

La NOAA si aspetta temperature sopra la media su quasi tutti gli Stati Uniti, con le anomalie più forti su ovest e nordest. Solo il nord delle Plains e il Midwest potrebbero registrare valori più contenuti.

Sul fronte delle precipitazioni, la NOAA prevede valori nella norma o superiori a est e sudovest, mentre il centro-nordovest USA potrebbe andare incontro a un’estate più secca del normale.

Conclusioni: estate calda, ma non ovunque

Il quadro generale per l’estate 2025 in Nord America mostra una chiara tendenza al caldo anomalo su larga scala, ma con possibili eccezioni sulle aree orientali grazie all’influenza di sistemi di bassa pressione. Le zone a maggiore rischio di ondate di calore prolungate saranno quelle del Midwest, del Pacifico nordoccidentale e delle Grandi Pianure. Al contrario, l’instabilità atmosferica a est potrebbe smorzare il caldo, rendendo le condizioni più variabili e piovose.