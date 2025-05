Previsioni Meteo Veneto: alta pressione ma nel weekend tornano le piogge

MeteoWeb

Un’alta pressione assicura per il Veneto alcuni giorni di tempo stabile e ampi spazi di sereno, salvo un po’ di nuvolosità soprattutto nelle ore pomeridiane in montagna ove è possibile qualche locale precipitazione, in un contesto di temperature un po’ sopra la norma specie riguardo ai valori massimi; a fine periodo, si avvicina da nord una depressione con aria fresca, che porta un po’ di instabilità e crescente probabilità di precipitazioni sparse a partire dalle zone montane con riduzione dell’escursione termica diurna. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Giovedì 1

Cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso, salvo un po’ di attività cumuliforme in montagna, ove è possibile qualche piovasco od occasionale rovescio; per le temperature diurne, prevale un leggero aumento rispetto a mercoledì.

Venerdì 2

Cielo: Cielo in prevalenza da sereno a poco nuvoloso, salvo a tratti locali modesti addensamenti su zone montane e parte di quelle pedemontane più che altro nel corso del pomeriggio.

Precipitazioni: In montagna dalle ore centrali possibili locali piovaschi od occasionali rovesci, per il resto generalmente assenti.

Temperature: Prevale un lieve aumento, salvo locali leggere controtendenze.

Venti: In quota dai quadranti occidentali, da deboli a moderati; nelle valli e sulla fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove nelle prime ore deboli con direzione variabile e a regime di brezza sulle zone costiere, poi dai quadranti meridionali con intensità perlopiù debole sull’entroterra e moderata sulla costa.

Mare: Da calmo a quasi calmo.

Sabato 3

Cielo: Nelle prime ore cielo perlopiù poco nuvoloso con ampi spazi di sereno, poi crescente variabilità a partire dalle zone interne con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite.

Precipitazioni: Sulle zone montane, probabili fenomeni sparsi a prevalente carattere di rovescio o temporale soprattutto a nord dalle ore centrali; in pianura, generalmente assenti.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota sud-occidentali, da moderati a temporaneamente tesi specie nel pomeriggio sulle Prealpi; altrove direzione variabile, intensità da debole ad almeno localmente moderata per alcuni rinforzi pomeridiani da sud-ovest soprattutto in pianura.

Mare: Fino a parte del pomeriggio quasi calmo, poi poco mosso.

Domenica 4

Tempo da variabile ad instabile, con alcuni spazi di sereno soprattutto all’inizio e crescenti addensamenti nuvolosi a partire dai rilievi; fasi via via più probabili nel corso della giornata di precipitazioni sparse, anche con rovesci e temporali; per le temperature, attese contenute variazioni di carattere locale riguardo alle minime e moderate diminuzioni riguardo alle massime.

Lunedì 5

Tempo da instabile a perturbato, con poche schiarite a fronte di molti addensamenti nuvolosi; varie fasi di precipitazioni sparse o a tratti diffuse, anche con rovesci e temporali; per le temperature minime, contenuti aumenti salvo locali lievi controtendenze; temperature massime in moderato calo.

