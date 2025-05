Previsioni Meteo Veneto: ancora instabilità, giovedì nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Fino a mercoledì la regione si troverà nella zona intermedia tra due basse pressioni centrate rispettivamente sul Golfo di Biscaglia e sull’Europa orientale: il tempo sarà quindi variabile con fasi di cielo sereno alternate ad annuvolamenti, o a tratti instabile, soprattutto tra lunedì e martedì. Da giovedì la discesa di un impulso ciclonico associato alla bassa pressione sull’est Europa determinerà una fase di maggiore instabilità tra le ore pomeridiane di giovedì e la prima parte di venerdì“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi residui tratti di sereno a inizio pomeriggio alternati ad annuvolamenti più consistenti sulle zone montane e con il passare delle ore su tutta la regione. Aumento della probabilità di precipitazioni sparse con rovesci o temporali, per i quali non è esclusa localmente la forte intensità per forti rovesci e grandine fine; limite della neve a circa 2300 m. Temperature massime pressoché stazionarie in pianura, in calo in montagna. Venti variabili, tendenti a disporsi da nord-est in pianura dalla serata.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso, tra la notte ed il primo mattino, cielo molto nuvoloso a tratti anche coperto. Dalla mattinata rasserenamenti, più duraturi in pianura, mentre in montagna l’instabilità potrà ripresentarsi nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: Tra la notte ed il primo mattino probabilità medio-alta (50-75%) di moderate precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio. In seguito la probabilità di precipitazioni risulterà generalmente bassa (5-25%), salvo diventare medio-bassa (25-50%) nelle ore pomeridiane più che altro sulle zone montane e localmente su quelle pedemontane. Limite della neve intorno a 2300 m circa.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni in pianura, in rialzo in montagna; massime prevalentemente in calo.

Venti: In quota deboli, in prevalenza dai settori settentrionali; altrove variabili, ma ancora moderati da nord-est in pianura fino alle ore centrali.

Mare: Mosso nella prima metà di giornata, in seguito poco mosso.

Mercoledì 14 poco o parzialmente nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti al pomeriggio in montagna.

Precipitazioni: Assenti in pianura e nella prima metà della giornata anche in montagna, dove dalle ore centrali la probabilità sarà medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti e medio-alta (50-75%) sulle Prealpi per piovaschi o rovesci.

Temperature: Minime in diminuzione, massime in ripresa.

Venti: In quota deboli/moderati da nord-ovest; altrove variabili, a regime di brezza lungo la costa e nelle valli.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Giovedì 15 nella prima metà della giornata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; nel corso del pomeriggio aumento dell’instabilità con annuvolamenti e probabili precipitazioni sparse anche con rovesci o locali temporali. Temperature minime in diminuzione, massime in rialzo.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, venerdì 16 dopo i probabili episodi di instabilità notturna, in pianura prevarrà il soleggiamento, mentre in montagna l’instabilità potrà ripresentarsi anche nel pomeriggio. Temperature minime in locale variazione, massime in calo.

