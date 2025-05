Previsioni Meteo Veneto: da martedì piogge e calo delle temperature

MeteoWeb

In Veneto, pressione in aumento, temperature in risalita verso valori anche un po’ sopra le medie tipiche del periodo e la circolazione resterà anticiclonica fino a lunedì 19 maggio. Poi da nord-ovest torneranno condizioni cicloniche, attese varie piogge almeno fino a giovedì 22. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 18

Sulla pianura andando da sud-ovest verso nord-est cielo da poco o parzialmente nuvoloso a parzialmente nuvoloso o nuvoloso, senza precipitazioni. Sui monti nuvolosità variabile alternata a parziali rasserenamenti, con locali piovaschi/rovesci di pomeriggio. Temperature in aumento leggero/moderato rispetto a sabato, prossime alla media.

Lunedì 19

Cielo: Cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti dal pomeriggio a tratti nuvoloso.

Precipitazioni: Sui monti probabilità bassa (5-25%) per locali piovaschi/rovesci di pomeriggio, per il resto assenti.

Temperature: Più alte in modo leggero/moderato rispetto a domenica e alla media.

Venti: Deboli/moderati, in alta montagna da ovest e altrove con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Martedì 20

Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Probabilità in aumento col passar delle ore a partire da nord, fino a medio-alta (50-75%) su costa e zone limitrofe per piogge sparse e alta (75-100%) altrove per piogge estese dal pomeriggio; attesi rovesci e temporali specie nella seconda metà di giornata.

Temperature: In aumento nelle ore notturne e in calo nelle ore diurne, con differenze anche sensibili rispetto a lunedì.

Venti: Sulla pianura proverranno moderati/tesi da sud-est, ma andando dalla costa alla pedemontana tenderanno ad indebolirsi e disporsi da sud-est. Sui monti deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e in quota da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a mosso col passar delle ore.

Mercoledì 21

In prevalenza nuvoloso e piovoso, temperature in calo.

Giovedì 22

In prevalenza nuvoloso e piovoso, temperature in calo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.