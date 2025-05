Previsioni meteo Veneto: da domenica torna l’instabilità con rovesci e temporali

MeteoWeb

“Dalle ore centrali di domenica instabilità in aumento a partire dalle Dolomiti con probabili rovesci e temporali sparsi in successiva parziale estensione alla pianura specie dalla sera; lunedì tempo instabile/perturbato con frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale specie tra Prealpi e pianura. Saranno possibili rovesci/temporali localmente forti e con quantitativi anche consistenti. Il promontorio anticiclonico di stampo subtropicale, responsabile dell’anticipo di estate degli ultimi giorni, si sta ritirando verso sud; da domenica pomeriggio la regione passerà sotto l’influenza di correnti cicloniche e fresche in discesa dall’Atlantico settentrionale. Fino alle ore centrali di domenica, il tempo sarà ancora in prevalenza stabile almeno in pianura, anche se meno soleggiato rispetto ai giorni precedenti; in seguito frequenti episodi di instabilità interesseranno a più riprese la regione e le temperature massime diminuiranno, fino a valori inferiori alla media a partire da lunedì”: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Nel pomeriggio/sera di sabato “cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte. Precipitazioni in prevalenza assenti, salvo bassa probabilità di isolati piovaschi o rovesci occasionalmente temporaleschi sulle zone montane, specie quelle dolomitiche. Temperature diurne in leggera diminuzione rispetto a venerdì, ma ancora superiori alla media. Venti sud-occidentali moderati, a tratti tesi”.

Domenica 4

Cielo: spazi di sereno, soprattutto fino alla mattina, alternati ad annuvolamenti, più consistenti a partire dalle ore centrali; tempo a tratti instabile dal pomeriggio dapprima sulle zone montane e poi, soprattutto dalla sera, anche in pianura.

Precipitazioni: fino alla mattina in prevalenza assenti; probabilità in successivo aumento dapprima sulle Dolomiti, nel pomeriggio su Prealpi, pedemontana e pianura occidentale e dal tardo pomeriggio/sera su tutta la regione per fenomeni sparsi e discontinui a prevalente carattere di rovescio o temporale; possibile localmente qualche fenomeno intenso.

Temperature: in diminuzione, più marcata nelle massime in montagna.

Venti: in quota, e fino al pomeriggio sulla pianura centrale e occidentale, da sud-ovest in prevalenza moderati; lungo la costa e sulla pianura orientale inizialmente deboli o moderati da sud-ovest, poi in rotazione e rinforzo fino a diventare moderati/tesi da sud-est; sul resto della pianura, in serata saranno deboli/moderati da nord-est. Nelle valli variabili. Possibili raffiche in occasione dei temporali.

Mare: da quasi calmo a poco mosso.

Lunedì 5

Cielo: tempo instabile con alternanza di annuvolamenti anche consistenti e temporanee schiarite.

Precipitazioni: probabilità alta (75-100%) di precipitazioni sparse e discontinue con rovesci o locali temporali, possibilmente anche intensi.

Temperature: Minime in locale variazione; massime in netto calo, con valori un po’ inferiori alla media del periodo.

Venti: in quota moderati dai quadranti meridionali; nelle valli variabili. Sulla pianura interna deboli o moderati in prevalenza da nord-est; lungo la costa e sulla pianura limitrofa moderati/tesi sud-orientali.

Mare: mosso.

Martedì 6

Tempo instabile con annuvolamenti alternati a schiarite e alta probabilità di precipitazioni sparse e intermittenti anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime pressoché stazionarie, massime in ulteriore lieve calo.

Mercoledì 7

Ancora instabile con frequenti annuvolamenti e precipitazioni sparse e discontinue anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in leggera ulteriore flessione.

