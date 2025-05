Previsioni meteo Veneto: in arrivo una fase più variabile con rovesci su montagna e alta pianura

MeteoWeb

“Il promontorio anticiclonico che si protende dal Nord Africa al continente europeo trasla via via il suo asse verso est, permettendo dietro di sé discreti rinforzi di vento in quota da sud-ovest, sulla nostra regione a partire da lunedì pomeriggio; a quel punto il tempo sul Veneto da stabile con prevalenza degli spazi di sereno diventa un po’ variabile, con fasi di precipitazioni sparse soprattutto di pomeriggio su zone montane e alta pianura centro-orientale. Nel pomeriggio/sera cielo al più poco nuvoloso in pianura e parzialmente nuvoloso in montagna, ove non si esclude qualche locale piovasco od occasionale rovescio”. Queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Domenica 1

Cielo: nelle prime ore cielo sereno o poco nuvoloso, poi un po’ di variabilità con spazi di sereno alternati ad addensamenti più significativi sulle zone montane.

Precipitazioni: dalle ore centrali, più che altro sulle zone montane, sono possibili alcuni fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: un po’ in aumento, salvo locali leggere controtendenze delle massime in quota.

Venti: in quota da deboli a temporaneamente moderati, dai quadranti occidentali; nelle valli e sulla fascia pedemontana, perlopiù deboli con direzione variabile; altrove nelle prime ore deboli con direzione variabile e poi dai quadranti orientali, da deboli ad occasionalmente moderati sull’entroterra e in prevalenza moderati sulla costa.

Mare: da calmo a quasi calmo.

Lunedi 2

Cielo: tempo variabile, con spazi di sereno alternati ad addensamenti più significativi e insistenti in montagna.

Precipitazioni: probabili fasi di fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale dalle ore centrali in poi specie all’interno, sparsi su zone montane e alta pianura centro-orientale, locali altrove.

Temperature: minime stazionarie o in locale leggera diminuzione ad alta quota e in moderato aumento altrove, massime senza notevoli variazioni sulle zone pianeggianti e in diminuzione su quelle montane.

Venti: in quota sud-occidentali, in prevalenza nelle prime ore da moderati a tesi e poi da tesi a localmente forti; altrove perlopiù deboli con direzione variabile, a parte fasi di moderato rinforzo dai quadranti orientali soprattutto sulle zone costiere.

Mare: da quasi calmo a poco mosso, con aumento del moto ondoso meno significativo sottocosta.

Martedi 3

Cielo in prevalenza nuvoloso sulle zone montane e parzialmente nuvoloso su quelle pianeggianti, ove sono previsti spazi di sereno più ampi; alcune precipitazioni in forma di rovescio o temporale, più probabili sulle zone montane centro-orientali ed occasionalmente sull’alta pianura adiacente; per le temperature minime, attese contenute variazioni di carattere locale tra cui alcune lievi diminuzioni nelle valli e sulla fascia pedemontana, aumenti in quota; per le temperature massime, contenute variazioni di carattere locale in pianura e diminuzioni in montagna.

Mercoledi 4

Moderata variabilità, con alternanza tra spazi di sereno e addensamenti nuvolosi; possibili alcune precipitazioni anche in forma di rovesci o temporali, più che altro da metà giornata sulle zone montane e pedemontane; per le temperature, attese contenute variazioni di carattere locale con prevalenza sulle zone montane di minime in diminuzione e massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.