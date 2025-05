Previsioni Meteo Veneto: forte maltempo fino a domani

MeteoWeb

“Fino al primo mattino di venerdì frequenti precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali, sparse e intermittenti sulla pianura centro-meridionale. Possibili locali rovesci/temporali intensi; probabili locali massimi anche abbondanti specie tra Prealpi e Pedemontana nonché in occasione dei rovesci più intensi e ripetuti“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Una vasta circolazione ciclonica con aria fresca presente sul Nord Europa estende la sua influenza in parte fino all’area mediterranea, prima di essere scalzata nel fine settimana da un promontorio anticiclonico di matrice medio-atlantica; sul Veneto si inizia dunque con molte nubi e delle precipitazioni in un contesto relativamente fresco, cui segue una variabilità con spazi di sereno e temperature in ripresa specie a fine periodo”.

Oggi cielo molto nuvoloso o coperto; varie fasi di precipitazioni, più diffuse e insistenti su zone montane e alta pianura, ove sono probabili quantitativi localmente consistenti; possibile qualche temporale, specie sulle zone pianeggianti; limite delle nevicate in abbassamento sulle Dolomiti fino a quote un po’ sotto i 2000 m; rispetto a mercoledì temperature diurne stazionarie o in lieve aumento a sud-est, in diminuzione altrove; venti a tratti significativi in quota nonchè su costa e pianura adiacente, in rotazione dai quadranti meridionali a quelli nord-orientali.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo da molto nuvoloso a parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno via via più significativi specie di sera.

Precipitazioni: Fenomeni sparsi soprattutto nelle prime ore, in prevalenza modesti ma con probabilità di alcuni rovesci e temporali specie in pianura; limite delle nevicate a circa 2000-2300 m sulle Prealpi, 1700-2000 m o localmente un po’ più in basso sulle Dolomiti.

Temperature: Minime in moderata diminuzione; per le massime prevalgono contenuti aumenti in montagna, variazioni poco significative sulle zone pedemontane e diminuzioni altrove.

Venti: In quota nelle primissime ore tesi e poi moderati, in genere dai quadranti settentrionali specie sulle Dolomiti; nelle valli e su molte zone pedemontane, deboli con direzione variabile; altrove dai quadranti orientali, con Bora almeno a tratti tesa su costa e pianura limitrofa in attenuazione dal pomeriggio, per il resto da moderata a debole.

Mare: Mosso da metà mattina al primo pomeriggio, per il resto poco mosso.

Sabato 24 variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a schiarite anche ampie.

Precipitazioni: Probabili a tratti alcuni fenomeni sulle zone montane e su parte dell’alta pianura, in prevalenza modesti salvo locali rovesci od occasionali temporali, altrove precipitazioni generalmente assenti; limite delle nevicate dell’ordine dei 2000 m sulle Prealpi, un po’ più basso sulle Dolomiti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni sulle zone più a sud-est, in lieve diminuzione o localmente stazionarie altrove; riguardo alle massime, contenute variazioni di carattere locale sulle zone montane e pedemontane, discreti aumenti altrove.

Venti: In quota, prevalentemente moderati dai quadranti nord-occidentali; nelle valli e su gran parte della fascia pedemontana, deboli con direzione variabile; altrove in prevalenza da nord-est, sulla costa moderati, sulla pianura meridionale da moderati a deboli e per il resto generalmente deboli.

Mare: Poco mosso.

Domenica 25 tempo variabile, con alternanza tra addensamenti nuvolosi e schiarite anche significative; precipitazioni generalmente assenti, salvo qualche locale modesto fenomeno più che altro sulle zone prealpine; per le temperature minime, attese contenute variazioni di carattere locale; temperature massime in aumento, specie sull’entroterra.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, lunedì 26 cielo da poco a parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno, addensamenti più presenti in montagna e sull’alta pianura, ove dal pomeriggio è probabile qualche fase di precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale; temperature in aumento, salvo locali lievi controtendenze delle minime sulle zone più a sud-est.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.