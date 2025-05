Previsioni Meteo Veneto: “forti rovesci e locali grandinate”, ecco dove

MeteoWeb

“Fino alle prime ore di giovedì 8 tempo instabile con probabili rovesci sparsi, anche temporaleschi. I fenomeni potrebbero risultare localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate) sulle zone di pianura“: è quanto segnalano gli esperti Arpav in relazione alla situazione meteo attesa in Veneto nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece l’evoluzione generale, nel consueto bollettino si legge: “Fino a venerdì la circolazione continuerà ad essere in prevalenza ciclonica, quindi persisterà un’alternanza di piogge e rasserenamenti. Da sabato pressione in aumento, la caratteristica meteorologica saliente sarà l’aumento delle temperature diurne verso valori non distanti dalle medie tipiche del periodo“.

Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso. Precipitazioni discontinue interesseranno prima o poi tutto il Veneto, anche con rovesci/temporali e nevicate sopra i 2000 m di quota. Temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a mercoledì; valori pomeridiani sotto la media anche di molto, valori serali sopra la media in modo leggero/moderato.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso fino al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio sulla pianura alternanza di nuvole e rasserenamenti, mentre sui monti resterà generalmente nuvoloso.

Precipitazioni: Nella prima metà di giornata probabilità in diminuzione col passar delle ore, fino a divenire bassa (5-25%) dal mattino; di notte tenderanno a cessare quasi ovunque, di mattina saranno solo locali e brevi. Nella seconda metà di giornata probabilità ancora bassa (5-25%) sulla pianura e invece in aumento fino a medio-alta (50-75%) sui monti, dove ci saranno fenomeni diffusi anche con rovesci/temporali. Quota neve attorno a 1700-2000 m di notte e 2000-2100 m dal pomeriggio.

Temperature: Con andamento irregolare, eccetto aumenti diurni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a mercoledì. Valori notturni sopra la media e valori diurni sotto la media, in modo leggero/moderato.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-est.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 9 generalmente cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso. Sulla pianura nella seconda metà di giornata nuvolosità in diminuzione fino a cielo anche poco nuvoloso più probabilmente verso sera.

Precipitazioni: Sulla pianura fino al mattino probabilità medio-bassa (25-50%) per piovaschi/rovesci sparsi, di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per piovaschi/rovesci locali, di sera assenti. Sui monti probabilità medio-alta (50-75%) per fenomeni in vari momenti della giornata, anche con rovesci/temporali e quota neve attorno ai 2000 m.

Temperature: Con andamento irregolare, eccetto aumenti diurni sulla pianura, con differenze anche sensibili rispetto a giovedì.

Venti: Deboli/moderati. Sulla pianura da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-ovest.

Mare: Poco mosso.

Sabato 10 sulla pianura non si verificheranno precipitazioni e cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge di pomeriggio. Temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 11 fino al mattino cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio a partire da nord nuvolosità in aumento e alcune piogge su rilievi e zone limitrofe. Temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.