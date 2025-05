Previsioni Meteo Veneto: inizio settimana all’insegna della variabilità con tratti di instabilità

MeteoWeb

Sul Veneto, il promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale si affermerà temporaneamente domenica; nei restanti giorni, si indebolirà consentendo il passaggio di impulsi umidi di origine atlantica in discesa da nord-ovest: domenica il tempo sarà stabile e parzialmente soleggiato; lunedì e martedì saranno all’insegna della variabilità con tratti di instabilità; mercoledì il tempo sarà relativamente più stabile in pianura, mentre in montagna il contesto sarà favorevole all’attività cumuliforme pomeridiana; giovedì un po’ di instabilità potrebbe interessare maggiormente la pianura in serata. Le temperature tenderanno a risalire fino a valori prossimi alla media del periodo. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 25

Sereno o poco nuvoloso in pianura e poco o parzialmente nuvoloso in montagna, per nuvolosità medio-alta. Non sono previste precipitazioni, salvo una remota possibilità di occasionali piovaschi in montagna. Temperature diurne in contenuto aumento. Venti in quota moderati, temporaneamente tesi, da nord-ovest; altrove variabili, con brezze lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Lunedì 26

Cielo: Inizialmente sereno o poco nuvoloso; dalla tarda mattina sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane, in successiva estensione anche alla pianura, specie quella interna.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata in prevalenza assenti; dalle ore centrali aumento della probabilità di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle zone montane fino a medio-alta (50-75%) e su quelle pedemontane e localmente sulla pianura interna fino a medio-bassa (25-50%); su costa e pianura limitrofa la probabilità resterà bassa (5-25%). Limite della neve intorno a 2700-2900 m.

Temperature: In aumento leggero o contenuto.

Venti: In quota deboli o inizialmente moderati da nord-ovest; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli, sulla fascia pedemontana e lungo la costa.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Martedì 27

Cielo: Nuvolosità irregolare più frequente e consistente fino alle ore centrali alternata a schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio, soprattutto in pianura.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata probabilità da alta (75-100%) sulle zone montane e sulla pianura interna a medio-alta (50-75%) verso la costa di precipitazioni sparse e discontinue, anche a carattere di rovescio o temporale; dalle ore centrale diradamento ed esaurimento dei fenomeni a partire dalla pianura. Limite della neve intorno a 2500-2800 m.

Temperature: Senza notevoli variazioni, o in prevalente leggero rialzo le minime, specie in pianura, e le massime lungo la costa.

Venti: In quota inizialmente deboli variabili, in intensificazione da nord-ovest fino a moderati/tesi; nelle valli variabili. In pianura fino alla mattina dai quadranti settentrionali deboli o moderati, dalle ore centrali deboli variabili.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Mercoledì 28

Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso per velature fino alle ore centrali; dal pomeriggio/sera probabili episodi di instabilità in montagna, in possibile locale estensione alla pianura interna dalla sera. Temperature minime stazionarie o in locale flessione, massime prevalentemente in aumento.

Giovedì 29

Cielo sereno o poco nuvoloso per velature; nelle ore pomeridiane probabili maggiori annuvolamenti in pianura, con possibili locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale verso sera. Temperature senza notevoli variazioni o in locale rialzo.

