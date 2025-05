Previsioni Meteo Veneto, instabilità con una temporanea rimonta anticiclonica

MeteoWeb

Sabato, il Veneto risentirà ancora della marginale influenza delle correnti cicloniche associate alla bassa pressione centrata sulla Penisola Scandinava: il tempo sarà variabile, a tratti instabile, soprattutto su zone montane e pedemontane. Domenica, una temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico in espansione dal Mediterraneo occidentale renderà il tempo stabile, ma solo in parte soleggiato. A inizio settimana, l’infiltrazione di alcuni impulsi umidi da nord-ovest potrà portare temporanei annuvolamenti ed episodi di instabilità, soprattutto in montagna e sulla pianura interna. Fase relativamente più stabile mercoledì. Le temperature saranno in ripresa fino a valori prossimi alla media. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 24

Cielo irregolarmente nuvoloso con schiarite più significative sulle zone meridionali e maggiori addensamenti in montagna e sulla fascia pedemontana dove sarà maggiore la possibilità di precipitazioni locali anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature massime in rialzo soprattutto in pianura. Venti in quota deboli, a tratti moderati, da nord-ovest; in pianura in prevalenza nord-orientali, deboli sull’entroterra, moderati lungo la costa.

Domenica 25

Cielo: Cielo poco o parzialmente nuvoloso per nuvolosità alta.

Precipitazioni: Assenti; solo in montagna non è escluso qualche occasionale piovasco pomeridiano.

Temperature: Minime in locale variazione, massime in contenuto aumento.

Venti: In quota moderati, temporaneamente tesi, da nord-ovest; altrove variabili, con brezze lungo la costa, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Lunedì 26

Cielo: Inizialmente sereno o poco nuvoloso; dalla tarda mattina sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane, in successiva estensione anche alla pianura, specie quella interna.

Precipitazioni: Nella prima metà della giornata in prevalenza assenti; dalla tarda mattina aumento della probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sulle zone montane fino a medio-alta (50-75%) e su quelle pedemontane e localmente sulla pianura interna fino a medio-bassa (25-50%). Limite della neve intorno a 2700-2900 m.

Temperature: In aumento.

Venti: In quota deboli settentrionali; altrove variabili, a regime di brezza nelle valli, lungo la fascia pedemontana e sulla costa.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Martedì 27

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite con probabili precipitazioni sparse e discontinue anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature minime in aumento, massime prevalentemente in calo.

Mercoledì 28

Tempo stabile senza precipitazioni; cielo sereno o poco nuvoloso, salvo cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi. Temperature minime in flessione, massime in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.