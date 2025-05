Previsioni Meteo Veneto: nubi, piogge e temperature altalenanti

MeteoWeb

“Una circolazione ciclonica d’aria relativamente fredda presente sull’Europa nord-orientale fa sentire a tratti i suoi effetti anche sulla nostra regione, ove si prevedono spazi di sereno anche ampi alternati a temporanee fasi nuvolose, con alcune precipitazioni ed un andamento altalenante delle temperature“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in pianura da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, in montagna un po’ di variabilità con spazi di sereno alternati ad alcuni addensamenti nuvolosi; precipitazioni sulle zone pianeggianti in prevalenza assenti salvo occasionali modesti fenomeni, su quelle montane possibili e sparse anche a carattere di rovescio od occasionale temporale con limite delle nevicate sulle Dolomiti a 2300-2600 m; temperature diurne stazionarie o un po’ in aumento rispetto a martedì.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso inizialmente cielo da sereno a poco nuvoloso, in seguito tempo da variabile ad instabile con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi via via più diffusi dal pomeriggio in poi a partire dalle zone interne.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti, poi sparse su zone montane e pianura settentrionale, infine anche diffuse su Prealpi e pianura; attesi vari fenomeni specie verso sera, con rovesci e temporali; non si esclude qualche fenomeno intenso, specie in pianura; limite delle nevicate sulle Dolomiti per gran parte della giornata a 2200-2500 m, ma in relativo abbassamento nelle ultime ore.

Temperature: Contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota da moderati a tesi, dai quadranti nord-occidentali; nelle valli perlopiù deboli di direzione variabile, ma con alcuni moderati rinforzi di Foehn nella seconda parte della giornata; in pianura nelle primissime ore deboli con direzione variabile e in seguito dai quadranti orientali, generalmente deboli in mattinata e poi moderati, anche tesi di sera sulla costa.

Mare: Per gran parte della giornata da quasi calmo a poco mosso, di sera mosso.

Venerdì 16 cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi e qualche fase di locali addensamenti.

Precipitazioni: Possibile qualche locale fenomeno nelle primissime ore su pianura e Prealpi, in seguito sulle zone centro-settentrionali, generalmente modesto a parte alcuni probabili rovesci dal pomeriggio sulle zone prealpine; limite delle nevicate sui 1900-2200 m.

Temperature: Per le minime, attese contenute variazioni di crattere locale; per le massime prevale una diminuzione, specie sulle zone centro-occidentali e su quelle montane.

Venti: In quota dai quadranti settentrionali, in prevalenza tesi ma con fasi di attenuazione o rinforzo; nelle valli perlopiù deboli di direzione variabile, salvo temporanei moderati rinforzi di Foehn; in pianura fino a metà giornata da nord-est e poi con direzione variabile salvo prevalenza dai quadranti orientali sulla costa, perlopiù da moderati a deboli ma temporaneamente anche tesi specie sulla costa nelle prime ore.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Sabato 17 modesta variabilità, con significativi spazi di sereno fino al mattino in genere e anche in seguito a sud, nubi sparse via via più presenti sulle zone centro-settentrionali ove da metà giornata in poi è possibile qualche precipitazione occasionalmente a carattere di rovescio o temporale; limite delle nevicate sui 2000-2300 m; in quota, temperature minime stazionarie o in lieve aumento e massime senza notevoli variazioni; altrove prevalgono per le temperature minime le diminuzioni, per le massime gli aumenti salvo locali modeste controtendenze a nord-est.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 18 è attesa variabilità, con alternanza tra spazi di sereno e addensamenti nuvolosi; probabile qualche fase di precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con limite delle nevicate sui 2100-2400 m; per le temperature prevalgono moderati aumenti delle minime e contenute diminuzioni delle massime, salvo qualche modesta controtendenza in montagna e sulla costa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.