Previsioni Meteo Veneto: “oggi pomeriggio spiccata instabilità con rovesci e temporali”

“Nel pomeriggio/sera di mercoledì transiterà sulla regione una saccatura associata ad aria fredda, che interesserà in particolare i settori nord-orientali e costieri. Tale configurazione determinerà una fase di spiccata instabilità con rovesci e temporali. Seguirà un aumento della pressione associato all’espandersi di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo, che determinerà tempo in prevalenza stabile, salvo possibilità di qualche fenomeno termo-convettivo nelle ore centrali sulle zone montane. Domenica lieve cedimento della pressione sui settori più settentrionali, con maggiore probabilità di precipitazioni sparse in montagna e in parte sulla Pedemontana. Le temperature saliranno, specie nei valori massimi, che risulteranno sopra la media del periodo nel fine settimana, almeno in pianura“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura da sereno o poco nuvoloso, a irregolarmente nuvoloso verso sera, con nubi più frequenti sui settori nord-orientali e costieri a fine giornata; sulle zone montane da parzialmente nuvoloso a nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà la probabilità di rovesci e temporali, dapprima sulle zone montane, specie sulle Dolomiti e verso sera anche su Pedemontana e pianura centro-settentrionale e orientale. In questa fase non si escludono fenomeno localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, raffiche di vento). Temperature massime in aumento. Venti in quota in rinforzo da nord-ovest, fino a risultare forti in serata; in pianura deboli variabili, salvo rinforzi moderati sulla costa nel pomeriggio da sud-est.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di nubi irregolari sui settori nord-orientali nel pomeriggio.

Precipitazioni: In prevalenza assenti, nel pomeriggio non si esclude del tutto qualche locale piovasco sui settori più orientali a ridosso dei rilievi prealpini e localmente sulla Pedemontana.

Temperature: Minime in ripresa, massime stazionarie o localmente in aumento.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota da nord, tesi/forti fino alle prime ore poi moderati/tesi. Al mattino saranno probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle alpino e sulla Pedemontana veronese.

Mare: Poco mosso.

Venerdì 30 cielo in prevalenza sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Stazionarie o localmente in aumento.

Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota da nord/nordovest al mattino moderati/tesi, a tratti forti sulle cime più elevate, in attenuazione nel pomeriggio.

Mare: Calmo o al più poco mosso.

Sabato 31 in prevalenza soleggiato, salvo sviluppo di nubi cumuliformi nelle ore centrali sulle zone montane prealpine, associate a qualche possibile locale rovescio. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento e superiori alla media del periodo in pianura. Venti in pianura deboli variabili, con brezze sulla cosa; in quota deboli settentrionali.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, domenica 1° giugno fino a parte della mattino atteso cielo sereno o poco nuvoloso, in seguito tendenza ad aumento della nuvolosità irregolare, dapprima sulle zone montane e pedemontane, poi, verso sera anche in pianura. Dalle ore centrali aumenterà la probabilità di precipitazioni sparse su zone montane e pedemontane, altrove assenti. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo sulle zone montane, in ulteriore lieve aumento in pianura.

