Previsioni Meteo Veneto: tempo instabile oggi e domani

“Da martedì una nuova depressione avanzerà da ovest transitando sul nord Italia fino alle prime ore di mercoledì, determinando sulla regione una fase di tempo instabile, con precipitazioni sparse e discontinue. Seguirà l’avanzare di un nuovo impulso perturbato, associato ad una vasta area depressionaria posizionata sul nord Europa, che determinerà precipitazioni più diffuse e consistenti sui settori centro-settentrionali della regione, specie nella giornata di giovedì. Venerdì e sabato rimarrà una certa variabilità, specie in montagna, dove saranno più probabili precipitazioni“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi tempo da variabile a instabile, con aumento graduale della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni che risulteranno più frequenti e diffuse rispetto al mattino, con rovesci e temporali, specie verso sera e sui settori meridionali della pianura. In questa fase non si escludono locali temporali intensi (forti rovesci, raffiche di vento). Temperature massime in calo, localmente anche marcato in montagna. In pianura venti dai quadranti orientali deboli/moderati; sulla costa nel pomeriggio ingresso di venti di Scirocco che soffieranno con intensità a tratti moderata/tesa.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è attesa nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata a schiarite.

Precipitazioni: Nella notte/prime ore del mattino residue precipitazioni sparse sui settori orientali, generalmente assenti altrove. Nel pomeriggio nuovo aumento della probabilità di rovesci e temporali sparsi, più frequenti sulle zone montane, in pianura a carattere locale e più probabili sui settori occidentali.

Temperature: Senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura al mattino moderati da nord-est, poi deboli variabili. In quota inizialmente moderati da nord, in successiva rotazione e rinforzo da sud-ovest.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Giovedì 22 tempo perturbato con nubi estese.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino precipitazioni in prevalenza diffuse, poi tenderanno a diradarsi fino a risultare generalmente assenti sui settori centro-meridionali della pianura, mentre persisteranno su zone montane, pedemontane e settentrionali della pianura. Saranno frequenti rovesci e temporali. Generale diradamento dei fenomeni verso fine giornata.

Temperature: In diminuzione in entrambi i valori estremi, salvo stazionarietà delle temperature massime sulla costa.

Venti: Fino a parte della mattinata venti in quota moderati/tesi da sud-ovest, poi in rotazione da nord. In pianura durante le ore centrali moderati/tesi dai quadranti orientali, poi variabili moderati, a tratti tesi.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Venerdì 23 fino al primo mattino residua nuvolosità e instabilità sui settori meridionali della pianura con precipitazioni anche a carattere temporalesco, con ultimi fenomeni sui settori sud-orientali. In seguito attenuazione della nuvolosità, con comparsa di schiarite, anche ampie, e con precipitazioni generalmente assenti o al più deboli locali sui rilievi. Temperature minime in calo, massime in ripresa sui settori centro-settentrionali, in diminuzione altrove. Venti in pianura deboli/moderati dai quadranti orientali, salvo rinforzi moderati/tesi nelle prime ore del mattino sulla costa. In quota venti da nord inizialmente tesi, poi deboli/moderati.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 24 attese condizioni di variabilità, specie su zone montane e pedemontane, dove si alterneranno schiarite ed annuvolamenti, a tratti anche consistenti, con probabili precipitazioni associate. In pianura nubi irregolari sulle zone interne, alternate a tratti soleggiati, ma generalmente senza precipitazioni, mentre sulla costa prevarrà un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie, massime in ripresa su costa e pianura centro-orientale, senza notevoli variazioni altrove. Sulla costa moderati venti da nord-est.

