Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile, tra nubi e piogge

MeteoWeb

“Si instaura una sella anticiclonica, tra le due masse d’aria fresca a circolazione ciclonica che interessano l’Europa occidentale e quella orientale; per il Veneto ne consegue un periodo di tempo variabile, con spazi di sereno più ampi tra sabato e domenica mattina, alternati a fasi nuvolose con alcune precipitazioni; il clima si fa via via più consono al periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi prevale un cielo nuvoloso, con copertura più insistente in montagna e maggiori schiarite sulle zone pianeggianti; alcune fasi di precipitazioni generalmente modeste salvo brevi rovesci o temporali, da locali a temporaneamente sparse, nevose da circa 1800-2100 m sulle Dolomiti e 2000-2300 m sulle Prealpi; temperature stazionarie o in lieve aumento rispetto a giovedì.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso tempo nel complesso leggermente variabile, anche se prevalgono nelle prime ore gli addensamenti nuvolosi su gran parte del territorio, poi gli spazi di sereno specie in pianura.

Precipitazioni: Possibile a tratti qualche modesto fenomeno, specie in montagna, con limite delle eventuali spruzzate di neve in rialzo fino a circa 2200-2500 m.

Temperature: Per le minime, contenute variazioni di carattere locale; massime in aumento, generalmente modesto sulla bassa pianura e almeno localmente più significativo altrove.

Venti: In quota deboli o a tratti moderati, inizialmente dai quadranti occidentali e poi da quelli settentrionali; sulla costa, nella prima parte della giornata moderati da nord-est e poi prevalentemente deboli a regime di brezza; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Poco mosso fino al primo pomeriggio, poi quasi calmo.

Domenica 11 variabilità, con spazi di sereno anche ampi soprattutto fino al mattino e addensamenti nuvolosi più presenti in seguito specie sulle zone interne.

Precipitazioni: Fino al mattino generalmente assenti, poi fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili su zone montane e alta pianura con un po’ di neve da quote dell’ordine dei 2500 m.

Temperature: Per le minime, diminuzioni sulle zone centro-orientali e contenute variazioni di carattere locale altrove; massime in aumento, salvo locale stazionarietà sulla pianura nord-orientale.

Venti: In prevalenza deboli con direzione variabile, salvo occasionali moderati rinforzi in quota nonchè sulla costa per brezze.

Mare: Quasi calmo.

Lunedì 12 tempo da variabile a localmente instabile, con spazi di sereno più ampi all’inizio e addensamenti nuvolosi più significativi nella seconda parte della giornata; fasi di precipitazioni sparse con maggior probabilità sull’entroterra, a prevalente carattere di rovescio o temporale; un po’ di neve sulle Dolomiti da quote dell’ordine dei 2500 m; temperature minime in aumento, massime stazionarie o in locale lieve diminuzione.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, martedì 13 è atteso cielo irregolarmente nuvoloso, con significativi addensamenti alternati in giornata a schiarite anche ampie; probabili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale nelle prime ore con limite delle nevicate in abbassamento a circa 2200-2500 m, poi in netto diradamento; per le temperature minime, contenute variazioni di carattere locale; temperature massime in relativa diminuzione soprattutto sull’entroterra.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.